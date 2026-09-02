العمل: 23 مليون جنيه لتطوير التدريب المهني

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، وذلك لمتابعة جهود الصندوق في دعم منظومة التدريب والتأهيل، وتعزيز مواردها بما يسهم في إعداد عمالة مصرية مؤهلة تتوافق مهاراتها مع احتياجات سوق العمل ،تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية …

واستعرض الاجتماع موقف مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل، حيث بلغ إجمالي قيمة المساهمات منذ بدء نشاط الصندوق وحتى 31 أغسطس 2026 نحو 397.2 مليون جنيه..كما استعرض الاجتماع قيمة المساهمات خلال الفترة من 11 فبراير وحتى 31 أغسطس 2026، والتي بلغت نحو 22.9 مليون جنيه، في إطار استمرار الصندوق في أداء دوره في دعم وتمويل منظومة التدريب والتأهيل.

وأكد وزير العمل أن الاستثمار في التدريب وتنمية مهارات الشباب والعاملين يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسات الوزارة، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، ويسهم في زيادة فرص التشغيل وتحسين جودة العمالة المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وشدد الوزير على أهمية استمرار تطوير آليات عمل الصندوق وتعظيم الاستفادة من موارده، بما يدعم خطط الوزارة للتوسع في برامج التدريب والتأهيل، وربطها بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن الاستثمار في الإنسان وتأهيل الشباب لسوق العمل.