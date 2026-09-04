محافظ أسيوط: تكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات بقرية بني شقير بمنفلوط للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات بمختلف المراكز والمدن والقرى، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والمناطق السكنية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، تواصل تنفيذ ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف قرى المركز، حيث جرى تنفيذ أعمال رفع المخلفات بقرية بني شقير، بإشراف صديق بكر زرق، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني شقير، وباستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأشار إلى أن أعمال النظافة شملت رفع تجمعات القمامة والمخلفات من نقاط التجميع بالقرية ونقلها إلى الأماكن المخصصة، مع استمرار التعامل المنتظم مع أي تراكمات يتم رصدها، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر العام للقرية وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم، ورفع المخلفات من نقاط التجميع أولًا بأول، مع الاستغلال الأمثل للمعدات والإمكانات المتاحة، وسرعة التعامل مع أي تجمعات للقمامة، بما يضمن عدم تراكمها والحفاظ على مستوى النظافة العامة.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل جهودها للارتقاء بمنظومة النظافة بمختلف المراكز والقرى، مع تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة لأداء فرق النظافة، بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.