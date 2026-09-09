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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنمو 3%.. الاستثمار: 25.5 مليار دولار صادرات مصرية غير بترولية في 6 أشهر

الصادرات- صورة أرشيفية
الصادرات- صورة أرشيفية
علياء فوزى

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العدد الأول من «النشرة الدورية»، التي تستعرض أبرز مؤشرات ونتائج أعمال الوزارة والجهات والقطاعات التابعة لها في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الستة أشهر الأولي من العام 2026، بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات والقطاعات المختلفة، مع إجراء مقارنات بمؤشرات الفترة نفسها من عام 2025.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز مؤشرات التجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام 2026 .

25.5 مليار دولار صادرات مصرية غير بترولية في 6 أشهر

وعلى صعيد التجارة الخارجية المصرية، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 3%.

وباستبعاد الذهب، بلغت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 23.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ارتفاع الواردات غير البترولية إلى 48.1 مليار دولار

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بنسبة نمو بلغت 21%.

وباستبعاد الذهب، سجلت الواردات نحو 44 مليار دولار، بزيادة قدرها 11.5%، فيما بلغ العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب نحو 20.8 مليار دولار، بزيادة بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

5 قطاعات تتصدر قائمة الصادرات المصرية

وتصدرت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية خلال الفترة.

وجاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

بوابة الصادرات المصرية توفر 963 فرصة شراء خارجية

وشملت النشرة مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ودورها في متابعة حركة التجارة الخارجية والرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب جهود صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة تنمية الصادرات وتيسير استفادة الشركات المصرية من برامج وآليات الدعم.

واستعرضت النشرة جهود الهيئة العامة لتنمية الصادرات، والتي أسفرت عن توفير 963 فرصة شراء خارجية مباشرة، إلى جانب توفير 104 فرص شراء لصالح 26 شركة مصرية من خلال بوابة الصادرات المصرية، التي تجاوز عدد زوارها 30 ألف زائر.

19 معرضًا محليًا و23 معرضًا دوليًا لدعم الترويج التجاري

وفي مجال الترويج التجاري، تم تنظيم 19 معرضًا داخل مصر، والمشاركة في 23 معرضًا دوليًا بالخارج.

كما تم تنفيذ 43 برنامجًا تدريبيًا في مجال التجارة الخارجية من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، استفاد منها 1,490 متدربًا.

310 ملايين دولار فرص تصديرية يوفرها التمثيل التجاري

وفي إطار جهود التمثيل التجاري، تم توفير 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 310 ملايين دولار.

كما تم توفير 40 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية بلغت نحو 3 مليارات دولار في قطاعات الصناعة والزراعة واللوجستيات والطاقة والتعدين.

وشملت الجهود كذلك المشاركة في المعارض الدولية والزيارات والبعثات التجارية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

خفض التدابير الأوروبية على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية

وتناولت النشرة جهود قطاع المعالجات التجارية، والتي شملت إصدار وإعلان 10 قرارات وإجراءات متعلقة بالمعالجات التجارية.

وتم إصدار نحو 301 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2026، فضلًا عن التحركات الرامية إلى حماية الصادرات المصرية، ومن بينها خفض التدابير المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية من 26% إلى 11%.

وزارة الاسثتمار والتجارة الخارجية الصادرات غير البترولية الصادرات المصرية بوابة الصادرات المصرية التمثيل التجاري

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