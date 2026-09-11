المملكة المتحدة تدين بشدة هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية

أدانت المملكة المتحدة بشدة قرار الحوثيين استئناف الصراع في اليمن، واستمرار هجماتهم على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة.

جاء ذلك في بيان السفيرة كيت فوستر، نائبة المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في اليمن.

وقالت نائبة المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة: إن المملكة المتحدة تدعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم فورا، وتعرب عن تعازيها لجميع من قُتلوا أو أُصيبوا أو تضرروا جراء هذا العنف، وتؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية في مواجهة مثل هذه التهديدات.

وأكدت نائبة المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة مجددا حق المملكة العربية السعودية واليمن في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وفقا للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن قرار الحوثيين استئناف الصراع في اليمن يعرض اليمنيين الأكثر ضعفا لمزيد من المخاطر ويفاقم المعاناة الإنسانية، إذ يحتاج أكثر من 22 مليون يمني بالفعل إلى المساعدات الإنسانية، بينما يواجه أكثر من 18 مليونا انعداما حادا في الأمن الغذائي.

وأوضحت أن استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية يساهم في هذه المعاناة، ويعرقل عمل الأشخاص الذين يسعون لمساعدة اليمنيين المستضعفين في وقت تشتد فيه الحاجة الإنسانية.

وأكدت أنه يجب على مجلس الأمن توجيه رسالة واضحة وموحدة: يجب على الحوثيين خفض التصعيد ووقف هجماتهم والعودة إلى مسار السلام، مضيفة أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء دعما لهذا الهدف.