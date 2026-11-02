الجامعة العربية تعقد الدورة الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب 3 و4 نوفمبر

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الإعلام والاتصال، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 نوفمبر 2026، اجتماعات الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، بمشاركة ممثلي الدول العربية.

وتبدأ الاجتماعات يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، بانعقاد الدورة الـ105 للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة الـ23 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة دولة الكويت، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإعداد التوصيات تمهيدًا لرفعها إلى الاجتماع الوزاري المقرر عقده الأربعاء 4 نوفمبر.

دعم القضية الفلسطينية

وتتناول الاجتماعات عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة الإعلام العربي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية العربية، ومتابعة تنفيذ خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، وتفعيل دور الإعلام في مكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب دعم القضية الفلسطينية وإبراز السردية الفلسطينية في وسائل الإعلام الدولية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس.

كما تشمل الملفات المطروحة تطوير الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز السيادة الرقمية العربية، ومواكبة التحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن بحث إعداد إطار تشريعي عربي استرشادي لتنظيم عمل المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي، ودراسة مقترح إنشاء مركز التبادل الصيني العربي لابتكار الوسائل السمعية والبصرية.

ومن المقرر كذلك تنظيم الدورة العاشرة لجائزة التميز الإعلامي العربي على هامش الاجتماعات الوزارية، في إطار دعم المبادرات والتجارب الإعلامية المتميزة وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي العربي.

وتأتي اجتماعات الدورة الـ56 في إطار جهود جامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب، وتعزيز العمل الإعلامي المشترك، وتطوير أدوات الإعلام العربي للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية والتحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي.