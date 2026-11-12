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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاستثمار: نستهدف تعزيز تنافسية الصادرات وتوسيع الشراكات الأمريكية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ستيفن لامار، رئيس الجمعية الأمريكية للملابس والأحذية (American Apparel & Footwear Association – AAFA) ورئيسها التنفيذي، لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في قطاعي الملابس الجاهزة والمنسوجات.

تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا

وأكد الوزير أهمية بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ودعم تنافسية الصادرات المصرية وتوسيع الشراكات بين الشركات المصرية والأمريكية.

كما بحث الجانبان تطورات التجارة العالمية وفرص تعزيز التعاون بين الجمعية ومجتمع الأعمال المصري، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار.

من جانبه، أشاد ستيفن لامار بنجاح برنامج المناطق الصناعية المؤهلة في مصر، معربا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون وتعزيز الشراكة التجارية بين البلدين.

وتعد American Apparel & Footwear Association (AAFA) جمعية تجارية أمريكية وطنية تمثل أكثر من 1100علامة تجارية في قطاعات الملابس والأحذية والمنتجات النسيجية، إلى جانب الشركات العاملة في سلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتعمل على دعم تنافسية القطاع وتعزيز مصالح أعضائها في مجالات التجارة والتصنيع وسلاسل التوريد.

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