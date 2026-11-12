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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمد فريد: جذب شراكات عالمية لتطوير الأصول ورفع كفاءتها التشغيلية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عمر ترك، مسؤول استثمارات البنية التحتية الرقمية بشركة Global Infrastructure Partners (GIP)، التابعة لمجموعة BlackRock العالمية، لبحث فرص الاستثمار في مصر.

تعظيم الاستفادة من استثمارات البنية التحتية التي نفذتها الدولة

وأكد الوزير استهداف تعظيم الاستفادة من استثمارات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، من خلال جذب شركاء استراتيجيين يمتلكون الخبرات الفنية والقدرات الاستثمارية اللازمة لتطوير الأصول ورفع كفاءتها التشغيلية.

ومن جانبه، أكد عمر ترك أن مصر من الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الشركة في شمال أفريقيا، معربا عن اهتمامها بدراسة الفرص المتاحة. 

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات لعقد اجتماعات مع الجهات المعنية لبحث المشروعات ذات الأولوية وفرص الاستثمار المشترك.

وزير الاستثمار شمال أفريقيا البنية التحتية شركاء استراتيجيين استثمارات البنية التحتية الرقمية

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