وزير الاستثمار: مصر تجاوزت مرحلة إثبات القدرة على تنفيذ الإصلاحات

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة بمقر السفارة المصرية في واشنطن، بمشاركة مسؤولين من وزارتي التجارة والطاقة الأمريكيتين، وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM Bank)، ومؤسسة التمويل التنموي الأمريكية (DFC)، بحضور السفير محمد الملا سفير مصر لدى الولايات المتحدة الامريكية.

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

واستعرض الوزير جهود تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا تركيز المرحلة الحالية على تسريع الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات النوعية التي تعزز القدرات الانتاجية والتصديرية وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

وبحث اللقاء فرص التعاون في عدد من المجالات فضلا عن الحلول التمويلية المختلفة والميسرة التي تدعم القطاعات والمشروعات ذات الأولية، والتنسيق لعقد اجتماعات فنية مع الجهات والشركات المتخصصة.

كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية في السياحة والضيافة بالساحل الشمالي، وإعادة توظيف الأصول والمباني التاريخية بوسط القاهرة لأغراض فندقية وسياحية.

وأعرب ممثلو الجانب الأمريكي عن اهتمامهم بتوسيع التعاون وتنظيم بعثات تجارية واستثمارية تضم شركات أمريكية للتعرف على الفرص المتاحة في مصر.