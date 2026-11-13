قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تستهدف 15 سفينة تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 10 ملايين جنيه
3 أهداف تفصل صلاح عن عرش منتخب مصر.. هل يحطم رقم حسام حسن أمام مالاوي؟
إعادة تدوير الزيوت المستعملة.. التخطيط تستعرض المشروعات الخضراء الذكية في مؤتمر المناخ بتركيا
عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه
فلسطين تعرب عن تضامنها مع الإمارات إثر حادثٍ مروري بالفجيرة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام مستجدات القضية الفلسطينية
مستوطنون يطلقون الرصاص على قاطفي الزيتون في ببيت لحم
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز الشراكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هيئة ميناء دمياط تستقبل وفد غرفة الصناعات الهندسية للتعرف على إمكانات الميناء

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


استقبلت هيئة ميناء دمياط وفدًا من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، في زيارة استهدفت التعرف على إمكانات الميناء ومؤشرات أدائه، والوقوف على إجراءات الشحن والإفراج الجمركي، والخدمات والتسهيلات المقدمة للمصنعين.


وقد أناب اللواء بحري  طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، اللواء بحري رفعت المارديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق لاستقبال الوفد بحضور المهندس السعيد أبو السعود رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء دمياط ، والدكتور علاء كحلة رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، و مؤنس سرور مدير عام الإدارة العامة لحركة البضائع ، وممثلين عن الإدارة المركزية لجمارك دمياط والغرفة التجارية لمحافظة دمياط .


بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي بمناسبة مرور 40 عامًا على افتتاح ميناء دمياط استعرض مراحل تطوره وما شهده من تحديث في بنيته الأساسية وإمكاناته التشغيلية ، أعقبه عرض قدمه المهندس السعيد أبو السعود حول دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالميناء، ثم فيلم تسجيلي تناول جهود فرع الهيئة وطبيعة الخدمات التي يقدمها.


وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد سيد أحمد مدير عام إدارة المتابعة لشئون الصناعة بوزارة الصناعة أن ميناء دمياط يمتلك مؤشرات كفاءة فنية مرتفعة، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات جاءت متوافقة مع انطباعات المصنعين وممثلي غرفة الصناعات الهندسية عن مستوى الأداء بالميناء. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء للتعريف بالتسهيلات المقدمة للمصنعين، وتعزيز استفادتهم من الخدمات المتاحة.
كما استعرض المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية أهمية الزيارة في إتاحة الفرصة أمام ممثلي القطاع الصناعي للتعرف على منظومة العمل بالميناء والإجراءات المنظمة لحركة البضائع والتواصل المباشر مع الجهات المعنية بالشحن والرقابة والإفراج الجمركي.
 

وقد شهد اللقاء مناقشات حول إجراءات العمل والتعاملات الجمركية والرقابية، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تيسير حركة البضائع والتعرف على فرص الاستفادة من التسهيلات المتاحة ، كما قام الدكتور  علاء كحلة بعرض واف لجهود هيئة الميناء فى تطوير النظم الآلية والتحول الرقمى باعتبار ميناء دمياط أول ميناء حكومى مصرى فى تطبيق المنظومات الآلية منذ عام 2004 وماشهده من تطوير منذ ذلك التاريخ وانعكاس تلك الجهود على حوكمة وتيسير وتسريع الإجراءات بما أهله للوصول إلى مكانته المرموقة بين الموانئ الإقليمية  .
وتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية بعدد من محطات الميناء،  ثم زيارة مبنى الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات ، حيث تفقد الوفد معامله واطلع على إجراءات الفحص وآليات العمل بها، قبل اختتام الزيارة.
وتعكس الزيارة أهمية التواصل المباشر بين هيئة ميناء دمياط وممثلي القطاعات الصناعية، للتعريف بالإمكانات المتاحة بالميناء وإجراءات العمل به، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويخدم مجتمع الصناعة.

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط وفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

مجلس النواب

ضعف شبكات المحمول على طاولة اتصالات النواب.. الاثنين المقبل

راوية مختار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

برلمانية تطالب الحكومة بتحسين أجور العاملين بشركات إنتاج الكهرباء وصرف مستحقاتهم

النائبة يوستينا رامي جورج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية

السياحة ترد على مقترح يوستينا رامي: ضوابط جديدة لتقنين الشقق الفندقية وتذليل معوقات الترخيص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد