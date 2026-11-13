هيئة ميناء دمياط تستقبل وفد غرفة الصناعات الهندسية للتعرف على إمكانات الميناء



استقبلت هيئة ميناء دمياط وفدًا من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، في زيارة استهدفت التعرف على إمكانات الميناء ومؤشرات أدائه، والوقوف على إجراءات الشحن والإفراج الجمركي، والخدمات والتسهيلات المقدمة للمصنعين.

محافظ دمياط يؤكد حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ميناء دمياط يتداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة



وقد أناب اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، اللواء بحري رفعت المارديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق لاستقبال الوفد بحضور المهندس السعيد أبو السعود رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء دمياط ، والدكتور علاء كحلة رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، و مؤنس سرور مدير عام الإدارة العامة لحركة البضائع ، وممثلين عن الإدارة المركزية لجمارك دمياط والغرفة التجارية لمحافظة دمياط .



بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي بمناسبة مرور 40 عامًا على افتتاح ميناء دمياط استعرض مراحل تطوره وما شهده من تحديث في بنيته الأساسية وإمكاناته التشغيلية ، أعقبه عرض قدمه المهندس السعيد أبو السعود حول دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالميناء، ثم فيلم تسجيلي تناول جهود فرع الهيئة وطبيعة الخدمات التي يقدمها.



وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد سيد أحمد مدير عام إدارة المتابعة لشئون الصناعة بوزارة الصناعة أن ميناء دمياط يمتلك مؤشرات كفاءة فنية مرتفعة، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات جاءت متوافقة مع انطباعات المصنعين وممثلي غرفة الصناعات الهندسية عن مستوى الأداء بالميناء. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء للتعريف بالتسهيلات المقدمة للمصنعين، وتعزيز استفادتهم من الخدمات المتاحة.

كما استعرض المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية أهمية الزيارة في إتاحة الفرصة أمام ممثلي القطاع الصناعي للتعرف على منظومة العمل بالميناء والإجراءات المنظمة لحركة البضائع والتواصل المباشر مع الجهات المعنية بالشحن والرقابة والإفراج الجمركي.



وقد شهد اللقاء مناقشات حول إجراءات العمل والتعاملات الجمركية والرقابية، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تيسير حركة البضائع والتعرف على فرص الاستفادة من التسهيلات المتاحة ، كما قام الدكتور علاء كحلة بعرض واف لجهود هيئة الميناء فى تطوير النظم الآلية والتحول الرقمى باعتبار ميناء دمياط أول ميناء حكومى مصرى فى تطبيق المنظومات الآلية منذ عام 2004 وماشهده من تطوير منذ ذلك التاريخ وانعكاس تلك الجهود على حوكمة وتيسير وتسريع الإجراءات بما أهله للوصول إلى مكانته المرموقة بين الموانئ الإقليمية .

وتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية بعدد من محطات الميناء، ثم زيارة مبنى الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات ، حيث تفقد الوفد معامله واطلع على إجراءات الفحص وآليات العمل بها، قبل اختتام الزيارة.

وتعكس الزيارة أهمية التواصل المباشر بين هيئة ميناء دمياط وممثلي القطاعات الصناعية، للتعريف بالإمكانات المتاحة بالميناء وإجراءات العمل به، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويخدم مجتمع الصناعة.