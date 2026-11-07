انقطاع مياه الشرب عن القنطرة شرق وعدد من القرى غدًا الأحد بسبب أعمال إصلاح خط مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة القناة، عن انقطاع مياه الشرب عن منطقة القنطرة شرق، وعدد من المناطق التابعة والمتأثرة بها، وهي قرى الأبطال والسلام والتقدم، وذلك غدًا الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي نظرًا للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة لأحد خطوط المياه، مشيرة إلى أن فترة الانقطاع ستبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

وناشدت الشركة المواطنين والمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، لحين الانتهاء من الإصلاح وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.