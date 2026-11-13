اكتمال الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.. واعتماد جدول الأعمال كاملا

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي، جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي أقيمت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد، وبحضور 15 عضوا من أصل 17 هم إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، في حضور مندوبي وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت الجمعية في أجواء اتسمت بالود والتعاون، وبحضور اللواء محمد أمين عبده نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة العميد سامح مشرفة، والعميد عبد العال شاهين، والعميد حسام الغزالي، والعميد هيثم جعفر، والدكتور مجدي أبو عرام وأشرف البكل، بالإضافة إلى يسري عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي والمدير الإداري.

وتم التصديق على محضر الاجتماع السابق والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية وبرنامج نشاط وخطة العمل للعام المالي وتقرير مراقب الحسابات واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.

ومن جانبه، أعرب سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، عن سعادته بانعقاد الجمعية العمومية ومشاركة 15 هيئة رياضية وناديا، مؤكدا أن هذا الحضور يعكس روح التعاون والتكاتف بين الاتحاد وأعضائه، ويؤكد أهمية العمل الجماعي في تحقيق أهداف المنظومة الرياضية.

وأكد الشاذلي أن الاتحاد نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات، بفضل العمل المتواصل والتعاون المثمر مع الأندية والهيئات الرياضية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يضع نصب عينيه مواصلة تطوير اللعبة، والاهتمام باللاعبين والأبطال، وتوفير المناخ المناسب لتحقيق المزيد من النجاحات.

وأضاف أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يمثل خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد، لكنه ليس نهاية الطموحات، حيث تستهدف المرحلة المقبلة البناء على المكتسبات السابقة، ومواصلة العمل من أجل تعزيز مكانة الغوص والإنقاذ المصري على المستويين القاري والدولي.

واختتم الشاذلي بالتأكيد على أن الجمعية العمومية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة الاتحاد، وأن التواصل المستمر مع الأندية والهيئات الأعضاء والاستماع إلى مقترحاتهم يمثلان أحد أهم عوامل النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات.