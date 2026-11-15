زراعة النباتات المزهرة والشجيرات والأشجار بشارع أحمد عرابي في الجيزة

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بشأن التوسع في زراعة النباتات المزهرة والشجيرات والأشجار بمبادرة اتحضر للاخضر وحملة 100 مليون شجرة وذلك عن طريق خطة علمية مدروسة واختيار انواع النباتات المزهرة والشجيرات والأشجار التي تتناسب مع طبيعة الشوارع والمحاور وتتحمل الظروف المناخية وتحقق أكبر قدر ممكن من الاستفادة البيئية.

وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بوضع آلية واضحة للزراعة والري بهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالشوارع لضمان استمرار نموها وتحقيق أهداف المبادرة.

وعلى الجانب الآخر أكدت المهندسه ناهد العسقلاني مدير عام الحدائق بالهيئة بأن مبادرة اتحضر للاخضر وحملة ١٠٠مليون شجرة، تم تنفيذها بشارع أحمد عرابي حي العجوزة حيث تم زراعة النباتات المزهرة والشجيرات والأشجار بالجزيرة الوسطى بالشارع.

وذلك بحضور المهندس إبراهيم حسني مدير حدائق العجوزة، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالشوارع الرئيسية والمحاور بنطاق احياء الجيزة.