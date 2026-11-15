"إكس" تطلق أداة جديدة لاقتطاع الفيديوهات وتحريرها..ومكافآت مالية لصناع المحتوى

أعلنت منصة "إكس" إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين اقتطاع مقاطع قصيرة من الفيديوهات الطويلة، وإجراء تعديلات عليها ونشرها مباشرة عبر المنصة، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في سوق الفيديوهات القصيرة واستقطاب المزيد من صناع المحتوى، في ظل المنافسة مع منصات، من بينها "تيك توك".

وتتيح الأداة الجديدة للمستخدمين تحديد لقطات من الفيديوهات الطويلة، وإضافة تعديلات عليها، ثم مشاركتها دون الحاجة إلى مغادرة المنصة أو الاستعانة بتطبيقات خارجية لتحرير الفيديو، وتظهر على المقاطع المقتطعة علامة (مقتطع من)، تتيح للمشاهدين الانتقال مباشرة إلى الفيديو الأصلي من خلال النقر عليها، بما يساعدهم على اكتشاف صانع المحتوى والاطلاع على المزيد من أعماله.

وأوضحت منصة "إكس" في منشور رسمي ، أن الميزة تتيح لصناع الفيديوهات الأصلية، وكذلك المستخدمين الذين ينشئون مقاطع قصيرة مقتبسة منها، فرصة تحقيق عوائد مالية من المشاهدات، وذلك من خلال برنامج "مكافآت المحتوى الأصلي".

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المنصة لتطوير أدوات صناعة المحتوى، وتحفيز المستخدمين على إنتاج مقاطع فيديو قصيرة تسهم في زيادة المشاهدات والتفاعل، بالتزامن مع احتدام المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي على استقطاب صناع المحتوى وجذب المعلنين.