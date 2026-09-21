احتراق 41 طنا من الغذاء.. طائرة مسيرة تدمر شاحنة مساعدات في تيجراي شمال إثيوبيا

أفاد مسؤولون محليون ومؤسسات إنسانية في إثيوبيا بأن شاحنة مساعدات إنسانية، كانت تحمل أكثر من 41 طناً مترياً من المساعدات الغذائية، تعرضت لضربة بطائرة مسيرة في شمال غرب إقليم تيجراي يوم 20 سبتمبر مما أسفر عن إصابة فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً وتدمير شحنة الإغاثة.

وصرح أبرهالي جيرماي، عمدة بلدة "أدي-دايرو"، لموقع "أديس ستاندرد" الإثيوبي بأن الحادث وقع حوالي الساعة 3:30 فجراً في قرية "سودي" (Swudey) التابعة لمنطقة "هيبريت تابيا" (Hibret Tabia)، والواقعة بين بلدتي "أدي-دايرو" و"أدي-نيبريد" في شمال غرب تيجراي.

ووفقاً لأبرهالي، فقد شنت الطائرة المسيرة ثلاث غارات على المنطقة؛ حيث أصابت الضربة الأولى طريقاً عاماً، تلتها ضربة ثانية في أرض زراعية، قبل أن تستهدف الضربة الثالثة الشاحنة التي كانت تنقل مساعدات إنسانية للنازحين داخلياً في "شيرارو".

وأشار إلى أن الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق المنطقة، مما أثار الخوف والاضطراب النفسي بين السكان، مضيفاً أنه تم نقل الفتاة المصابة على الفور إلى مستشفى "أدي-دايرو" الابتدائي لتلقي العلاج.

كما تحدث موقع "أديس ستاندرد" مع برهاني غيبريتساديك، سائق الشاحنة، الذي نجا من الغارة المذكورة.

وقال برهاني: "كنت في طريقي من ميكيلي إلى مركز النازحين في شيرارو لتسليم مساعدات إنسانية عندما رأيت فجأة طائرة مسيرة تحلق في السماء".

وأوضح أن الضربة الأولى أصابت الطريق، مما تسبب في اهتزاز المنطقة وتحطم نوافذ المركبة.

وذكر برهاني أنه أدرك لاحقاً أن الطائرة المسيرة كانت تتعقب الشاحنة، فأوقف المركبة ولاذ بالفرار لينجو بحياته، مضيفا أن الطائرة قصفت بعد ذلك حقلاً زراعياً قبل أن تصيب الشاحنة، وتحديداً مقصورة السائق.

وأكد برهاني أن الشاحنة وشحنة الغذاء التي كانت تحملها دُمرت بالكامل جراء الحريق، مشيراً إلى أنه أصيب بحروق في يده أثناء محاولته إنقاذ المساعدات الإنسانية.