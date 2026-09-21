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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر بالأهلي: الجهاز الطبي عرض خضوع الشناوي للرنين بمعرفة المنتخب.. وإبراهيم حسن رفض

محمد الشناوي
محمد الشناوي
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن كواليس موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

حقيقة تمرد الشناوي على معسكر منتخب مصر 

 

وأعلن النادي الأهلي إصابة حارس مرماه وقائده محمد الشناوي بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليسرى أثناء التدريبات على ملعب التتش يوم الأربعاء الماضي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عرض على إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، حضور محمد الشناوي إلى معسكر الفراعنة والخضوع لأشعة رنين مغناطيسي، من أجل التأكد من طبيعة الإصابة التي يعاني منها الحارس في العضلة الضامة.

وأوضح المصدر أن عرض الأهلي جاء بهدف حسم الجدل بشكل طبي بشأن إصابة محمد الشناوي، والتأكد من حقيقة موقفه، وعدم وجود أي شكوك حول ادعاء الإصابة أو التهرب من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

وأضاف أن الجهاز الطبي للأهلي كان مستعدًا لإخضاع الشناوي للفحوصات الطبية اللازمة بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب، بما يضمن الوقوف على حالته بشكل دقيق وتحديد مدى قدرته على المشاركة في التدريبات والمباريات.

وأشار المصدر إلى أن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، رفض فكرة حضور محمد الشناوي إلى المعسكر والخضوع للفحص الطبي بمعرفة الجهاز الطبي للفراعنة، مكتفيًا بغياب الحارس عن معسكر سبتمبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر خلال المعسكر الحالي لخوض مباراتي أنجولا وجنوب السودان، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، في الوقت الذي يواصل فيه الجهاز الطبي بالأهلي متابعة حالة محمد الشناوي وتحديد البرنامج المناسب للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة مع الفريق.

محمد الشناوي الشناوي الأهلي النادي الأهلي منتخب مصر

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