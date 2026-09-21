تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات و الإشغالات الواقعة بنطاق مشروع ممشى أهل مصر.. صور

قام جهاز مثلث ماسبيرو بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات الواقعة بنطاق مشروع ممشى أهل مصر.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الحفاظ على المشروعات القومية والمظهر الحضاري للمناطق المطورة، والتعامل بكل حسم مع كافة صور التعديات والإشغالات.

وشملت الحملة إزالة ورفع الإشغالات والتعديات، والتعامل مع المراسي والإشغالات المخالفة الواقعة بنطاق المشروع، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للممشى، وضمان الاستخدام الأمثل للمناطق المطورة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تطوير الواجهة النيلية ورفع كفاءة المناطق المحيطة بها.

وأكدت المهندسة منى عبدالسلام رئيس جهاز مثلث ماسبيرو، استمرار الحملات الميدانية والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، للتصدي بكل حسم لكافة التعديات أو الإشغالات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على عدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.

وتأتي الحملة في إطار الحرص على الحفاظ على المشروعات القومية، وصون مكتسبات أعمال التطوير، ورفع مستوى الانضباط والمظهر الحضاري، بما يليق بقيمة وأهمية مشروع ممشى أهل مصر باعتباره أحد المشروعات الحضارية المهمة على الواجهة النيلية، وبحضور رئيسة جهاز مثلث ماسبيرو واللواء حكمدار أمن القاهرة، وبالتنسيق مع شرطة التعمير ومديرية أمن القاهرة.