ترامب: إنشاء "مجلس التجارة" خطوة نحو علاقات اقتصادية أكثر توازنا مع الصين

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بالتقدم الهائل الذي أحرزته الولايات المتحدة والصين بشأن القضايا التي تواجه البلدين من خلال العمل المشترك.

وقال ترامب إن إنشاء "مجلس التجارة" هو دليل على أن واشنطن وبكين تعملان من أجل تعزيز علاقات تجارية أكثر توازنا، مضيفا أن هذه الخطوة من شأنها تحسين فرص وصول المنتجات الزراعية الأمريكية إلى الأسواق الصينية.

وأضاف ترامب - في كلمة بالبيت الأبيض - أن الجانبين سيناقشان خلال محادثاتهما عدة قضايا أبرزها ما يتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الفائق، مشددا على أن القرارات التي تتخذ في هذه المجالات اليوم من شأنها أن تعزز السلام والرخاء لعقود قادمة.

ووصف الرئيس الأمريكي علاقة الصداقة التي تربطه بنظيره الصيني ب"العظيمة"، كما أكد أنها قائمة على الاحترام المتبادل.

وأشار ترامب إلى أن شي هو أول زعيم صيني على الإطلاق يقوم بزيارة رسمية ثانية للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يمثل المرة الأولى التي يجتمع فيها الجانبان في البيت الأبيض.