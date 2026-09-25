جيش الاحتلال يعلن مقتل إثنين من جنوده في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين في غزة إثر انفجار مسيرة أطلقناها وسقطت على خيمة للجنود.

زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي نجاح قواته في تصفية القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية حماس محمود عبد الفتاح عوض وذلك في منطقة مدينة غزة .

وبالأمس ، زعم بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس نجاح القوات الإسرائيلية في القضاء على رئيس قسم التمويل في حركة المقاومة الفلسطينية حماس حماس في خان يونس.

وتعهد البيان الإسرائيلي على الاستمرار في مطاردة قادة وأعوان حماس، وفي ضرب مصادر تمويلها، وفي تدمير بنيتها الإرهابية.

