اختبار مبكر لمعتمد جمال.. كيف يلعب الزمالك أمام الاتحاد في افتتاح الدوري؟

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري في افتتاح مشوار الفريق بالمسابقة موسم 2026-2027 في لقاء يأتي وسط ظروف استثنائية يعيشها الفريق الأبيض بعدما فرضت الغيابات نفسها بقوة على حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والاتحاد يوم الجمعة المقبل في بداية رحلة حامل اللقب للدفاع عن البطولة وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة الشكل الذي سيظهر به الفريق خاصة في ظل عدم إبرام صفقات جديدة وغياب عدد من العناصر المؤثرة لأسباب مختلفة.

وتقام المرحلة الأولى من الدوري بنظام دور واحد قبل تقسيم الفرق في المرحلة التالية إلى مجموعتين؛ تضم الأولى أصحاب المراكز الستة الأولى للمنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية فيما تضم المجموعة الثانية بقية الأندية للتنافس على البقاء وتحديد الفرق الهابطة.

غيابات مؤثرة تضرب حسابات الزمالك

وتأتي صعوبة مهمة الزمالك في الجولة الأولى من حجم الغيابات التي تسبق المباراة إذ يفقد الفريق خدمات حسام أشرف ومحمد إبراهيم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات من الموسم الماضي.

ولا تتوقف الغيابات عند هذا الحد إذ يغيب الجناح خوان بيزيرا عن المواجهة في ظل أزمته الحالية مع النادي ورغبته في الرحيل رغم أن اللاعب كان أحد أبرز عناصر الزمالك وأكثرها مساهمة في الأهداف خلال الموسم الماضي.

كما لا تبدو حظوظ عبدالله السعيد وشيكو بانزا كبيرة في المشاركة بسبب عدم اكتمال جاهزيتهما الفنية بعد تأخر عودتهما إلى فترة الإعداد وهو ما يحرم الجهاز الفني من خيارات إضافية في بداية مشوار الفريق.

وتبقى مشاركة ناصر منسي محل شك بعدما غاب عن أول مباراتين للزمالك في فترة الإعداد أمام البلاستيك وأورانج قبل أن يظهر كبديل لمدة 20 دقيقة أمام مودرن سبورت ما يجعل الدفع به منذ البداية قرارًا محفوفًا بالمخاطر.

معتمد جمال أمام معادلة صعبة

ويحاول معتمد جمال التعامل مع قائمة محدودة الخيارات من خلال البحث عن حلول داخل المجموعة الحالية بدلًا من انتظار صفقات جديدة خاصة أن الزمالك يدخل الموسم بقائمة لم تشهد تدعيمات خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومن أبرز الحلول التي ظهرت خلال فترة التحضير الاعتماد على أحمد فتوح في وسط الملعب وهو المركز الذي سبق للاعب أن شغله مع الزمالك كما ظهر فيه خلال مباريات الإعداد الأخيرة.

ويمنح هذا الخيار الجهاز الفني قدرة أكبر على التعامل مع النقص في خط الوسط مع الاستفادة من خبرة فتوح وقدرته على التحول والمساندة الهجومية لكنه في الوقت نفسه يحرم الفريق من أحد الحلول المهمة على الجبهة اليسرى.

تغييرات مرتقبة في الخط الأمامي

وتفرض أزمة خوان بيزيرا نفسها على شكل الخط الهجومي في ظل صعوبة تعويض لاعب كان له تأثير مباشر على صناعة وتسجيل الأهداف الموسم الماضي.

ويتجه الجهاز الفني للاعتماد على أحمد شريف وأحمد إيشو لشغل الجناحين مع وجود عدي الدباغ في مركز المهاجم الصريح.

ويأمل الزمالك في أن يقدم الثلاثي حلولًا هجومية مختلفة خصوصًا أن الاتحاد السكندري قد يلجأ إلى التكتل الدفاعي ومحاولة إغلاق المساحات وهو السيناريو الذي يحتاج إلى لاعبين قادرين على التحرك بين الخطوط وصناعة الفرص.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد

ومن المنتظر أن يعتمد معتمد جمال على تشكيل يضم المهدي سليمان في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع يظهر محمود بنتايك إلى جوار محمود حمدي «الونش» ومحمد إسماعيل بينما يشغل عمر جابر الجبهة اليمنى.

وفي وسط الملعب يأتي أحمد فتوح إلى جانب محمد شحاتة ومحمد السيد على أن يتولى أحمد شريف وأحمد إيشو مهمة التحرك على الجناحين خلف المهاجم عدي الدباغ.

التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايك محمود حمدي الونش محمد إسماعيل عمر جابر.

خط الوسط: أحمد فتوح محمد شحاتة محمد السيد.

خط الهجوم: أحمد شريف عدي الدباغ أحمد إيشو.

الزمالك يبحث عن بداية تمنحه الهدوء

ولا يريد الزمالك أن تتحول أزمة الغيابات وعدم التدعيمات إلى ضغط إضافي منذ الجولة الأولى لذلك ستكون مواجهة الاتحاد بمثابة اختبار مبكر لقدرة الفريق على التعامل مع الظروف الصعبة.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز من أجل منح اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية خاصة أن بداية الموسم قد تكون حاسمة في تشكيل ملامح المنافسة على اللقب.

وفي المقابل يدرك الاتحاد السكندري أن الظروف الحالية قد تمنحه فرصة تاريخية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب خاصة أن المباراة تأتي في بداية الموسم وقبل أن يصل الزمالك إلى كامل جاهزيته الفنية.

تفوق تاريخي واضح للزمالك

وتصب المواجهات التاريخية في مصلحة الزمالك بصورة كبيرة بعدما حقق الفريق الأبيض 74 انتصارًا على الاتحاد في الدوري المصري مقابل 9 انتصارات فقط لزعيم الثغر بينما انتهت 26 مباراة بالتعادل.

وسجل الزمالك 184 هدفًا في شباك الاتحاد مقابل 59 هدفًا استقبلتها شباكه في تفوق يعكس الفارق الكبير في نتائج المواجهات بين الفريقين على مدار تاريخ المسابقة.

كما يمتلك الزمالك أفضلية واضحة في السنوات الأخيرة إذ تعود آخر خسارة له أمام الاتحاد في الدوري إلى موسم 2017-2018 عندما خسر بهدفين مقابل هدف.

ومنذ تلك المواجهة التقى الفريقان 14 مرة في الدوري نجح الزمالك خلالها في تحقيق 11 انتصارًا مقابل 3 تعادلات دون أن يتلقى أي هزيمة.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الموسم الماضي قد انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد على استاد القاهرة.