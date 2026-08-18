قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في مؤتمر صحفى.. ممدوح عيد يشكر يوريزيتش وموكوينا: متحمس لتجربة بيراميدز| صور
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم
السعودية تستأنف شحن وبيع النفط عبر مضيق هرمز
كوريا الشمالية خزينة سلاح لروسيا.. لافروف: نعمل لإرساء نظام عالمي جديد
حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران
الرئيس السيسي يجدد تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي
كونيا سبور يواصل مفاوضاته لضم إمام عاشور والأهلي يخفض مطالبه
وزير الأوقاف يستجيب لطلب مصلٍ بالحسين لأداء العمرة وزيارة النبي
ليس مريضا.. حقيقة إعياء الفنان محمد صبحي ودخوله المستشفى.. خاص
الرئيس السيسي يوجه بتطوير المناهج والرقمنة وإعادة هيكلة القبول الجامعي وفق احتياجات سوق العمل
الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه.. ويتجاوز 50.60 جنيه للبيع في عدد من البنوك
حجز التوربيني على ذمة التحقيقات بتهمة استغلال صغيرتين في التسول بشوارع بسيون ..صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اختبار مبكر لمعتمد جمال.. كيف يلعب الزمالك أمام الاتحاد في افتتاح الدوري؟

الزمالك
الزمالك
محمود أحمد

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري في افتتاح مشوار الفريق بالمسابقة موسم 2026-2027 في لقاء يأتي وسط ظروف استثنائية يعيشها الفريق الأبيض بعدما فرضت الغيابات نفسها بقوة على حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والاتحاد يوم الجمعة المقبل في بداية رحلة حامل اللقب للدفاع عن البطولة وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة الشكل الذي سيظهر به الفريق خاصة في ظل عدم إبرام صفقات جديدة وغياب عدد من العناصر المؤثرة لأسباب مختلفة.

وتقام المرحلة الأولى من الدوري بنظام دور واحد قبل تقسيم الفرق في المرحلة التالية إلى مجموعتين؛ تضم الأولى أصحاب المراكز الستة الأولى للمنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية فيما تضم المجموعة الثانية بقية الأندية للتنافس على البقاء وتحديد الفرق الهابطة.

غيابات مؤثرة تضرب حسابات الزمالك

وتأتي صعوبة مهمة الزمالك في الجولة الأولى من حجم الغيابات التي تسبق المباراة إذ يفقد الفريق خدمات حسام أشرف ومحمد إبراهيم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات من الموسم الماضي.

ولا تتوقف الغيابات عند هذا الحد إذ يغيب الجناح خوان بيزيرا عن المواجهة في ظل أزمته الحالية مع النادي ورغبته في الرحيل رغم أن اللاعب كان أحد أبرز عناصر الزمالك وأكثرها مساهمة في الأهداف خلال الموسم الماضي.

كما لا تبدو حظوظ عبدالله السعيد وشيكو بانزا كبيرة في المشاركة بسبب عدم اكتمال جاهزيتهما الفنية بعد تأخر عودتهما إلى فترة الإعداد وهو ما يحرم الجهاز الفني من خيارات إضافية في بداية مشوار الفريق.

وتبقى مشاركة ناصر منسي محل شك بعدما غاب عن أول مباراتين للزمالك في فترة الإعداد أمام البلاستيك وأورانج قبل أن يظهر كبديل لمدة 20 دقيقة أمام مودرن سبورت ما يجعل الدفع به منذ البداية قرارًا محفوفًا بالمخاطر.

معتمد جمال أمام معادلة صعبة

ويحاول معتمد جمال التعامل مع قائمة محدودة الخيارات من خلال البحث عن حلول داخل المجموعة الحالية بدلًا من انتظار صفقات جديدة خاصة أن الزمالك يدخل الموسم بقائمة لم تشهد تدعيمات خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومن أبرز الحلول التي ظهرت خلال فترة التحضير الاعتماد على أحمد فتوح في وسط الملعب وهو المركز الذي سبق للاعب أن شغله مع الزمالك كما ظهر فيه خلال مباريات الإعداد الأخيرة.

ويمنح هذا الخيار الجهاز الفني قدرة أكبر على التعامل مع النقص في خط الوسط مع الاستفادة من خبرة فتوح وقدرته على التحول والمساندة الهجومية لكنه في الوقت نفسه يحرم الفريق من أحد الحلول المهمة على الجبهة اليسرى.

تغييرات مرتقبة في الخط الأمامي

وتفرض أزمة خوان بيزيرا نفسها على شكل الخط الهجومي في ظل صعوبة تعويض لاعب كان له تأثير مباشر على صناعة وتسجيل الأهداف الموسم الماضي.

ويتجه الجهاز الفني للاعتماد على أحمد شريف وأحمد إيشو لشغل الجناحين مع وجود عدي الدباغ في مركز المهاجم الصريح.

ويأمل الزمالك في أن يقدم الثلاثي حلولًا هجومية مختلفة خصوصًا أن الاتحاد السكندري قد يلجأ إلى التكتل الدفاعي ومحاولة إغلاق المساحات وهو السيناريو الذي يحتاج إلى لاعبين قادرين على التحرك بين الخطوط وصناعة الفرص.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد

ومن المنتظر أن يعتمد معتمد جمال على تشكيل يضم المهدي سليمان في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع يظهر محمود بنتايك إلى جوار محمود حمدي «الونش» ومحمد إسماعيل بينما يشغل عمر جابر الجبهة اليمنى.

وفي وسط الملعب يأتي أحمد فتوح إلى جانب محمد شحاتة ومحمد السيد على أن يتولى أحمد شريف وأحمد إيشو مهمة التحرك على الجناحين خلف المهاجم عدي الدباغ.

التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايك محمود حمدي الونش محمد إسماعيل عمر جابر.

خط الوسط: أحمد فتوح محمد شحاتة محمد السيد.

خط الهجوم: أحمد شريف عدي الدباغ أحمد إيشو.

الزمالك يبحث عن بداية تمنحه الهدوء

ولا يريد الزمالك أن تتحول أزمة الغيابات وعدم التدعيمات إلى ضغط إضافي منذ الجولة الأولى لذلك ستكون مواجهة الاتحاد بمثابة اختبار مبكر لقدرة الفريق على التعامل مع الظروف الصعبة.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز من أجل منح اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية خاصة أن بداية الموسم قد تكون حاسمة في تشكيل ملامح المنافسة على اللقب.

وفي المقابل يدرك الاتحاد السكندري أن الظروف الحالية قد تمنحه فرصة تاريخية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب خاصة أن المباراة تأتي في بداية الموسم وقبل أن يصل الزمالك إلى كامل جاهزيته الفنية.

تفوق تاريخي واضح للزمالك

وتصب المواجهات التاريخية في مصلحة الزمالك بصورة كبيرة بعدما حقق الفريق الأبيض 74 انتصارًا على الاتحاد في الدوري المصري مقابل 9 انتصارات فقط لزعيم الثغر بينما انتهت 26 مباراة بالتعادل.

وسجل الزمالك 184 هدفًا في شباك الاتحاد مقابل 59 هدفًا استقبلتها شباكه في تفوق يعكس الفارق الكبير في نتائج المواجهات بين الفريقين على مدار تاريخ المسابقة.

كما يمتلك الزمالك أفضلية واضحة في السنوات الأخيرة إذ تعود آخر خسارة له أمام الاتحاد في الدوري إلى موسم 2017-2018 عندما خسر بهدفين مقابل هدف.

ومنذ تلك المواجهة التقى الفريقان 14 مرة في الدوري نجح الزمالك خلالها في تحقيق 11 انتصارًا مقابل 3 تعادلات دون أن يتلقى أي هزيمة.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الموسم الماضي قد انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد على استاد القاهرة.

نادي الزمالك الزمالك لقب الدوري الدوري الاتحاد السكندري استاد القاهرة مباراة الزمالك والاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

الدواجن

بكام الفراخ انهاردة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

ترشيحاتنا

مصطفى البهي، عضو مجلس النواب

البهي: الإيجار المنتهي بالتملك يرفع العبئ عن المستثمر ويحسم أزمة تسقيع الأراضي

مجلس النواب

سؤال برلماني بشأن آلية احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الدبلومة الأمريكية الحاصلين على اختبارات ACT

عيد حماد، عضو مجلس النواب

تحرك برلماني لإعادة استخدام المياه المعالجة وتعظيم موارد مصر المائية للزراعة والصناعة

بالصور

تقنية من BYD تشحن السيارات الكهربائية في 9 دقائق فقط

دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد