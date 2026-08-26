قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يطالب بكشف حساب شامل.. إنجازات الدولة وتحديات الإصلاح أمام المواطنين
تقرير أمريكي: اتفاق إيراني عماني مرتقب لإعادة فتح مضيق هرمز دون تدخل واشنطن
ترامب: لا داعي للعجلة في التفاوض مع إيران.. سنحقق نصرًا عظيما قريبا
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإعداد تقرير عن إنجازات الدولة وعرضه على المواطنين
رئيس حزب البيئة العالمي يحذر: ارتفاع حرارة المحيطات ينذر بتدهور بيئي عالمي
مدبولي: تقرير شامل للرأي العام في أكتوبر يوضح إنجازات الدولة وحجم الإنفاق
فيصل العمودي لـ«صدى البلد»: تكريم الرئيس السيسي يجسد تقدير مصر لخريجي الأزهر
الرئيس السيسي: القوات المسلحة على أتم الجاهزية للدفاع عن مصر
تراجع الدولار أمام الجنيه.. وهذا أقل سعر للشراء في البنوك بختام التعاملات
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه
الرئيس السيسي يكرّم عددًا من علماء الأزهر والأوقاف خلال الاحتفال بالمولد النبوي
الرئيس السيسي للمواطنين: لسه متعلمناش من النصب باسم الاستثمار العقاري اللي بيحصل طوال 40 سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تؤكد أهمية المتابعة والرقابة الفعلية على أداء المطورين العقاريين

الدكتورة داليا الأتربي
الدكتورة داليا الأتربي
محمد الشعراوي

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف تعكس رؤية متكاملة لإدارة شؤون الدولة، تقوم على حماية الأمن القومي بالتوازي مع مواصلة جهود الإصلاح والتنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقالت «الأتربي» إن تأكيد الرئيس على جاهزية القوات المسلحة المصرية وقدرتها على حماية الدولة ومقدراتها، بالتزامن مع توجيه الحكومة باتخاذ إجراءات مباشرة للتعامل مع الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، يؤكد أن الدولة تتحرك على أكثر من مسار في الوقت نفسه، ولا تفصل بين حماية الوطن وتحسين جودة حياة أبنائه.

داليا الاتربي تؤكد أهمية المتابعة والرقابة الفعلية على أداء المطورين العقاريين تنفيذا لتوجيهات الرئيس

وأشادت بتوجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وطرحه أمام المواطنين بكل شفافية، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس احترامًا كبيرًا لحق المواطن في المعرفة، وتدعم بناء وعي حقيقي قائم على المعلومات والحقائق، بعيدًا عن الشائعات أو التناول غير الدقيق للتحديات التي تواجه الدولة.  

وأضافت أن توجيهات الرئيس بشأن احترام العقود المبرمة مع المواطنين في المشروعات العقارية، ومواجهة أي تأخير في التسليم أو تنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق، تمثل رسالة واضحة بأن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أموالهم أولوية لا تقبل التهاون، مشيرة إلى أهمية المتابعة والرقابة الفعلية على أداء المطورين العقاريين.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس بشأن فواتير الكهرباء، وضبط الأسواق، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، فضلًا عن تحسين منظومة النقل والطرق وتحقيق الانضباط المروري، تمثل استجابة مباشرة لعدد من الملفات التي تمس المواطن بصورة يومية، وتؤكد أن الإصلاح لا يقتصر على المشروعات الكبرى وإنما يمتد إلى تفاصيل حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.  

وشددت «الأتربي» على أهمية توجيهات الرئيس للمحافظين ووزارة التنمية المحلية بضرورة النزول الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها، مؤكدة أن نجاح أي سياسات أو خطط إصلاحية يرتبط بقدرتها على الوصول إلى المواطن وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكدت أن حديث الرئيس عن أهمية الوعي في مواجهة محاولات إرباك المواطنين يمثل دعوة واضحة إلى ترسيخ ثقافة الفهم والوعي، خاصة في ظل ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات داخلية وخارجية، مشيرة إلى أن وعي الشعب المصري واصطفافه خلف الدولة ومؤسساتها يمثلان أحد أهم عناصر قوة الدولة وقدرتها على تجاوز التحديات.

واختتمت الدكتورة داليا الأتربي بالتأكيد على أن توجيه الرئيس بإنفاذ سيادة القانون بحسم، وعدم السماح بالفساد أو التلاعب بحقوق الشعب، يضع معيارًا واضحًا أمام جميع المسؤولين، وهو أن المسؤولية ليست مجرد منصب، وإنما التزام بخدمة المواطنين والحفاظ على مقدرات الوطن وتحقيق الصالح العام

الدكتورة داليا الأتربي داليا الأتربي مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية المولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

بيزيرا

محمد صلاح: عقد بيزيرا فيه بنود «مقوية قلبه».. ومعتمد جمال اتظلم في الزمالك

اشتعال طائرة صغيرة

لحظة اشتعال طائرة صغيرة في الجو وسقوطها جنوب شرقي البرازيل | شاهد

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

ترشيحاتنا

انقطاع المياه

انقطاع المياه عن 8 مناطق بحلوان لمدة 5 ساعات السبت المقبل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: رفعة الأمة تقوم على إتقان العمل وحسن الخلق

ترامب

ترامب: زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية لروسيا لم تكن مرتبطة بإيران

بالصور

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ساندويتش من بواقي الفراخ.. أفكار سريعة واقتصادية

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

علاج تضخم البروستاتا بالأكل.. أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحتها

علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد