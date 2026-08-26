برلماني: توجيهات الرئيس في احتفالية المولد النبوي خارطة طريق لسيادة القانون وخدمة المواطن

أكد النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، تضمنت رسائل واضحة تعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.



وأوضح أن تأكيد الرئيس على دعم وحماية المواطنين من خلال التشديد على سيادة القانون، بقوله "لا موضع بيننا لفاسد ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب"، يمثل إعلاناً صريحاً بأن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوز أو إهدار للمال العام، مشيراً إلى أن هذه الرسالة تبعث الطمأنينة لدى المواطنين وتؤكد أن القانون فوق الجميع.

توجيهات الرئيس السيسي



وأشار وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن توجيه الرئيس السيسي للمحافظين بالمتابعة الميدانية على الأرض، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين يعد خطوة مهمة لردم الفجوة بين الجهاز التنفيذي والمواطن.

وقال محمد زين الدين: النزول إلى الشارع والاستماع للمشكلات على الطبيعة هو السبيل الأسرع لحلها وتحقيق رضا الناس.

وبشأن التوجيه الرئاسي عن فواتير الكهرباء وتجنب التقدير الجزافي، أكد النائب محمد زين الدين، أنه يأتي استجابة لشكاوى عديدة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن إنهاء ظاهرة الفواتير العشوائية سيخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة الخدمية.

وشدد زين الدين على أن ما جاء في كلمة الرئيس يعكس رؤية دولة تسعى للشفافية والمساءلة وتضع المواطن في قلب أولوياتها، مشددا إلى الأجهزة التنفيذية ترجمة هذه التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع حتى يشعر بها المواطن بشكل مباشر.