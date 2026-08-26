حسين أبو العطا: توجيهات الرئيس للقطاعات الحيوية استجابة حاسمة لنبض الشارع

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يُعد محطة استراتيجية بالغة الأهمية، تجسدت فيها معاني القيادة الواعية التي تربط بين القيم الروحية العظيمة لسيرة المصطفى صل الله عليه وسلم، وبين متطلبات العمل الوطني والتنمية الشاملة على أرض الواقع.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن استلهام السيرة النبوية العطرة لم يكن مجرد احتفال تقليدي، بل دعوة عملية لترسيخ قيم إتقان العمل، والأمانة، والصدق، وجبر الخواتيم، وحفظ حقوق الإنسان كمنهج حياة وبناء حضاري، مؤكدًا أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات وعرضه في مؤتمر وطني خلال شهر أكتوبر القادم، يعكس ثقة القيادة السياسية في وعي الشعب المصري وإيمانه بضرورة المكاشفة الكاملة حول حجم الجهود المبذولة والتحديات القائمة.

تؤكد جدية الدولة في مواجهة التحديات وتحسين الخدمات

وأشار رئيس حزب المصريين، إلى أن التوجيهات الرئاسية المباشرة للحكومة ممثلة في قطاعات الكهرباء، والتموين، والنقل، والإسكان، والتنمية المحلية تمثل استجابة حاسمة لنبض الشارع، وتأكيدًا قاطعًا على أن راحة المواطن وتحسين جودة حياته وخدماته تأتي دائمًا على رأس أولويات الدولة.

وأشاد بالتأكيد الصارم على الالتزام بالعقود المبرمة مع المواطنين، وخاصة في قطاع الاستثمار العقاري، ورفض أي تلاعب بحقوق الشعب أو أمواله، مع تطبيق القانون بحسم بلا هوانة ضد أي تقصير أو فساد، موضحًا أن التأكيد على جاهزية القوات المسلحة وكافة أجهزة الدولة لحماية مقدرات الوطن، والتحذير الواعي من محاولات إرباك الوعي العام وبث الشائعات يعزز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وثمن هذا الخطاب الشامل الذي يؤكد حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري وتوفير الحياة الكريمة له، معلنًا عن الدعم الكامل لكل التوجيهات الرئاسية التي تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، مؤكدًا على الاستعداد التام للمساهمة الجادة والفاعلة في نشر الوعي الوطني، ومساندة جهود التنمية الشاملة للعبور بالوطن نحو المستقبل المنشود تحت قيادة سياسية حكيمة ومخلصة.