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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موسى مصطفى موسى: توجيهات الرئيس بذكرى المولد النبوي تضع المواطن في قلب الجمهورية الجديدة

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
معتز الخصوصي

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، أكدت أن بناء الدولة المصرية يرتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء الإنسان والارتقاء بمستوى معيشته.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس حملت رسائل دينية ووطنية وتنموية متكاملة.

وأوضح موسى مصطفى موسى أن كلمة الرئيس ربطت بين القيم التي أرساها الرسول الكريم، وفي مقدمتها العمل والإتقان وتحمل المسؤولية، وبين متطلبات المرحلة الراهنة التي تستوجب تضافر الجهود من أجل مواصلة مسيرة بناء الدولة وتحقيق التنمية.

تقرير شامل عن الإنجازات.. والمواطن شريك في تقييم مسيرة الدولة

وقال رئيس حزب الغد إن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل حول الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين، يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ المصارحة والشفافية.

وأضاف أن اطلاع المواطنين على حجم المشروعات والجهود التي تم تنفيذها، إلى جانب الموارد التي جرى توجيهها والتحديات التي واجهت الدولة، يعزز وعي المجتمع بطبيعة المرحلة، ويؤكد أن المواطن شريك أساسي في تقييم ومتابعة مسيرة التنمية والإصلاح.

ضبط الأسواق أولوية.. والتنمية الحقيقية تبدأ من احتياجات المواطن

وأشار موسى مصطفى موسى إلى أن توجيهات الرئيس بشأن ضبط الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية وتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين، تعكس اهتمام الدولة المباشر بالملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن.

وأكد أن التنمية الحقيقية لا تكتمل بمجرد تنفيذ المشروعات، وإنما تتحقق عندما يلمس المواطن نتائجها بصورة مباشرة في الخدمات والأسعار وفرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار الرقابة والمتابعة والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو استغلالية.

الحضور التنفيذي في الشارع.. والاستماع للمواطن ضرورة

ولفت رئيس حزب الغد إلى أن توجيهات الرئيس المتعلقة بملفات النقل والطرق والانضباط المروري والمتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين، تؤكد أهمية تعزيز الحضور التنفيذي على الأرض خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على ضرورة سرعة التعامل مع المشكلات والشكاوى، مؤكدًا أن المواطن يمثل الشريك الرئيسي في عملية بناء الدولة، وأن الاستماع إلى احتياجاته والتفاعل معها يشكلان ركيزة أساسية لنجاح الخطط التنموية وتحقيق أهدافها.

«لا مكان للفاسد».. رسالة حاسمة لحماية حقوق الشعب

وشدد موسى مصطفى موسى على أن تأكيد الرئيس أنه لا مكان للفاسد ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب، يمثل رسالة حاسمة وواضحة لكل مسؤول، مفادها أن المرحلة الحالية تتطلب العمل والانضباط وتطبيق القانون وحماية مقدرات الدولة وصون حقوق المواطنين.

واختتم رئيس حزب الغد بالتأكيد على أن ذكرى المولد النبوي الشريف يجب أن تكون مناسبة لاستلهام قيم الرحمة والأمانة والإتقان وحسن الخلق، وتحويل هذه القيم من مبادئ إلى ممارسات حقيقية في العمل العام وخدمة الوطن والمواطن، بما يدعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

حزب الغد الشعب ذكرى المولد النبوي الشريف

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