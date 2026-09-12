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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: 1.5 مليون طالب و315 فصلا جديدا و1.3 مليار جنيه لخطة تجديد المدارس

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

مع بدء العام الدراسي الجديد، وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، لضمان انتظام الدراسة وسير العمل داخل المنشآت التعليمية بمختلف مراكز المحافظة، مع المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية، بما يوفر بيئة آمنة ومناسبة للطلاب.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق المحيطة بالمنشآت التعليمية، إلى جانب زراعة وتشجير المساحات المتاحة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، مع استمرار متابعة جاهزية المرافق والخدمات والتنسيق مع الإدارات التعليمية بشأن أي احتياجات أو ملاحظات.

وأوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن إجمالي عدد الطلاب بالمحافظة خلال العام الدراسي 2026/ 2027 يبلغ نحو مليون و539 ألفًا و374 طالبًا وطالبة، موزعين على نحو 3221 مدرسة، مشيرًا إلى دخول 315 فصلًا دراسيًا جديدًا الخدمة هذا العام ضمن 15 مدرسة، إلى جانب تنفيذ أعمال بناء وتوسعة وإحلال لـ61 مدرسة خلال عام واحد، بما يدعم جهود استيعاب الزيادة في أعداد الطلاب وخفض الكثافات.

وأشار المهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، إلى أن خطة العام الجديد تتضمن تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد وتوسعة لعدد من المدارس بمختلف المراكز والقرى، باستثمارات تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه، بما يسهم في دعم المنظومة التعليمية، وخفض الكثافات والحد من الفترات الدراسية، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

المنيا محافظ المنيا المدارس العام الدراسي الجديد

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