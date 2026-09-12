محافظ المنيا لرؤساء القرى بأبوقرقاص: المواطن أولًا.. والتواجد الميداني أساس العمل

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا بمجلس مدينة أبوقرقاص مع رؤساء الوحدات القروية، بحضور النائب حازم فاروق، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، وهشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، لمتابعة الملفات الخدمية والتنفيذية، والوقوف على احتياجات الأهالي والعمل على سرعة الاستجابة لمطالبهم.

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات القروية بضرورة التواجد الميداني المستمر، والتواصل المباشر مع المواطنين، ووضع مصالحهم في المقام الأول، مع تحقيق الصالح العام وسرعة التعامل مع المشكلات على أرض الواقع، مشددًا على أهمية المتابعة الجادة لعدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، ورفع كفاءة منظومة النظافة، والتعامل الحاسم مع الإشغالات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وشهد الاجتماع أيضًا الموافقة على عدد من مطالب أهالي أبوقرقاص، التي تقدم بها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة، وذلك في ضوء التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء البرلمان، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، ودعم الخدمات المقدمة لهم، وتحسين مستوى الحياة اليومية للأهالي بمختلف القرى.

