قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية خلية أطفيح لـ29 سبتمبر
ثابت دون تغيير..سعر الذهب بعد ساعات من التداول الآن
4 عوامل تحسم تحديد أسعار البنزين والسولار.. وزير البترول الأسبق يكشفها
مجلس النواب الأمريكي يبحث حزمة عقوبات جديدة على روسيا.. الاثنين المقبل
تقليل الاغتراب 2026.. القواعد والخطوات والرابط الرسمي للتقديم
لـ 21 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة
تأجيل محاكمة 117 متهمًا في «قضية الخلية الإعلامية» لـ22 نوفمبر
لماذا نهى الإسلام عن قطع الأشجار؟.. الأزهر يكشف السبب
الخارجية الإيرانية: سنعرض نتائج مفاوضات عبور هرمز.. وبرنامجنا النووي سلمي
مدبولي: كفر الشيخ أنهت جميع مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة وبدأت في الثانية
الرئيس السيسي يجدد تقدير مصر لجهود «جوتيريش» ويؤكد دعم إصلاح الأمم المتحدة
العراق: العثور على منصات لإطلاق مسيّرات قرب الحدود مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا لرؤساء القرى بأبوقرقاص: المواطن أولًا.. والتواجد الميداني أساس العمل

محافظ المنيا خلال الاجتماع
محافظ المنيا خلال الاجتماع
ايمن رياض

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا بمجلس مدينة أبوقرقاص مع رؤساء الوحدات القروية، بحضور النائب حازم فاروق، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، وهشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، لمتابعة الملفات الخدمية والتنفيذية، والوقوف على احتياجات الأهالي والعمل على سرعة الاستجابة لمطالبهم.

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات القروية بضرورة التواجد الميداني المستمر، والتواصل المباشر مع المواطنين، ووضع مصالحهم في المقام الأول، مع تحقيق الصالح العام وسرعة التعامل مع المشكلات على أرض الواقع، مشددًا على أهمية المتابعة الجادة لعدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، ورفع كفاءة منظومة النظافة، والتعامل الحاسم مع الإشغالات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وشهد الاجتماع أيضًا الموافقة على عدد من مطالب أهالي أبوقرقاص، التي تقدم بها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة، وذلك في ضوء التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء البرلمان، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، ودعم الخدمات المقدمة لهم، وتحسين مستوى الحياة اليومية للأهالي بمختلف القرى.
 

المنيا محافظ المنيا رؤساء القرى ابوقرقاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

صورة ارشيفية

بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة

ترشيحاتنا

شيخ رمضان عبد المعز

داعية إسلامي: سورة النور منهج متكامل لبناء الأسرة والمجتمع

لبنان - ارشيفية

فادي كرم: اللبنانيون في الجنوب يريدون الدولة.. وحصر السلاح ونزعه ووضعه في يدها ضرورة

إيران

مختار غباشي: إيران هي الطرف الذي يقود مسار الصراع مع أمريكا

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد