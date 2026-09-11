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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تكشف عن سيارة GR GT بقوة 640 حصانا.. مستوحاة من وحش GT3

تويوتا
تويوتا
عزة عاطف

أجرت شركة تويوتا اختبارات ميدانية مشتركة على حلبة "لاجونا سيكا" الشهيرة لطرازها الرياضي الفائق المرتقب "GR GT" بقوة تبلغ نحو 640 حصانًا إلى جانب النسخة المخصصة لسباقات "GT3" والتي تجري عمليات تطويرهما بالتوازي. 

وتستهدف تويوتا تقديم سيارة رياضية فائقة تمثل القمة في تشكيلتها بسعر يتجاوز 225000 دولار، معتمدة على نقل مباشر للتكنولوجيا والحلول الهندسية المكتسبة من حلبات السباق وتطبيقها على نسخة الطرقات المخصصة للإنتاج التجاري.

نقل التقنيات المباشر من سباقات السيارات إلى الطرقات

شهدت الجولات الاختبارية على حلبة لاجونا سيكا خوض السيارتين منعطف "كوركسكرو" الحلزوني الشهير بطلاء خارجي متماثل، حيث أظهرت النسخة المخصصة للطرقات استجابة ديناميكية عالية أثناء مطاردة نسخة السباقات المزودة بالجناح الخلفي الضخم. 

وأكدت تويوتا أن تطوير الطرازين لا يتم كمشروعين منفصلين، بل تعتمد الهندسة الميكانيكية لنسخة الطرقات بصورة مباشرة على الدروس والبيانات المستفادة من نموذج السباقات، مما يمنح السيارة الرياضية استجابة ديناميكية وهيكلية متقدمة تنعكس على ثبات المركبة وأدائها القيادي.

منظومة الحركة الميكانيكية والأرقام الأدائية الأولية

تعتمد تويوتا GR GT على منظومة حركة هجينة تجمع بين محرك مكون من 8 أسطوانات V8 بسعة 4.0 ليتر مدعم بشاحن توربيني مزدوج ومحرك كهربائي مساند، لتوجيه القوة حصريًا إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة خلفي (Transaxle) مكون من 8 سرعات. 

وتشير الأرقام الأولية الصادرة عن الشركة إلى توليد قوة إجمالية تصل إلى 641 حصانًا وعزم دوران يبلغ 627 رطل-قدم، مع إشارة تويوتا إلى أن هذه الأرقام، إلى جانب الوزن والسرعة القصوى، قد تخضع لتعديلات إضافية قبل دخول السيارة مرحلة الإنتاج النهائي.

تويوتا GR GT ​سيارات تويوتا الرياضية ​سباقات GT3 ​حلبة لاجونا سيكا

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