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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عملاق البيك أب.. رام 2500 بقوة تصل لـ 410 حصان

رام 2500
رام 2500
صبري طلبه

تحتفظ رام 2500 بمكانة بارزة بين شاحنات البيك أب كبيرة الحجم، بفضل تركيزها على القدرات العملية وتعدد خيارات التجهيز ومنظومات الحركة. 

وتجمع السيارة بين التصميم الضخم والهيكل المخصص للتعامل مع مهام النقل والقطر، مع توفير نسخ تختلف في طريقة نقل القوة وتجهيزاتها، من بينها Tradesman وPower Wagon .

رام 2500

أبعاد شاحنة رام 2500 

تأتي رام 2500 بهيكل كبير يبلغ طوله 6,065 ملم، فيما يصل عرضها إلى 2,009 ملم وارتفاعها إلى 2,054 ملم، وتمتد قاعدة العجلات لمسافة 3,784 ملم، ويتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 2,722 و3,101 كجم.

تعكس أبعاد رام 2500 طبيعة الشاحنة كبيرة الحجم، في حين تضيف المصابيح الأمامية والخلفية LED عنصرًا عمليًا إلى التجهيزات الخارجية، إلى جانب الشبكة الأمامية المتعددة الفتحات، مع جنوط رياضية، وعجلات ذات نقوش بارزة وغائرة تصلح لمخالف التضاريس.

رام 2500

محرك رام 2500 

تعتمد إحدى منظومات الحركة المتاحة لرام 2500 على محرك بنزين V8 بسعة 6.4 لتر، ويولد قوة تبلغ 410 أحصنة مع عزم دوران يصل إلى 581 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي RWD في فئة Tradesman. 

رام 2500

تتضمن نسخة Tradesman خزان وقود بسعة تصل إلى 121 لترًا، بينما تبلغ قدرة السحب 4,686 كجم، مع إمكانية تحميل ما يصل إلى 685 كجم، وتتوفر رام 2500 كذلك بفئة Power Wagon التي تستخدم المحرك نفسه المكون من ثماني أسطوانات وبسعة 6.4 لتر، مع قوة تبلغ 410 أحصنة. ويرتفع عزم الدوران في هذه النسخة إلى 582 نيوتن متر، بينما ينتقل العزم إلى العجلات الأربع من خلال نظام دفع رباعي 4WD.

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