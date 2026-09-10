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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دينزا Z9 GT الخارقة تنطلق من جديد وبهذا السعر.. صور

دينزا Z9 GT 
دينزا Z9 GT 
صبري طلبه

كشفت علامة دينزا التابعة لشركة BYD، عن إطلاق نسخة كهربائية جديدة من Z9 GT، لتواصل السيارة حضورها ضمن فئة الطرازات عالية الأداء التي تعتمد على منظومات الدفع الكهربائية. 

ثلاثة محركات بقوة 1140 حصانًا

تعتمد Z9 GT الجديدة على منظومة الدفع الكهربائي e3 بنظام الدفع الكلي، وتتكون من ثلاثة محركات كهربائية موزعة بين المحورين الأمامي والخلفي.

دينزا Z9 GT

ويولد المحرك الأمامي قوة تبلغ 230 كيلوواط، بينما يحصل المحور الخلفي على محركين ينتج كل منهما 310 كيلوواط، بقوة إجمالية تصل إلى 850 كيلوواط، بما يعادل نحو 1,140 حصانًا.

ويبلغ عزم الدوران الإجمالي 1,210 نيوتن متر، وهو ما يوفر للسيارة قدرة كبيرة على توليد الدفع والاستجابة السريعة عند التسارع، مع توزيع القوة على العجلات الأربع من خلال نظام e3.

دينزا Z9 GT

تسارع وبطارية دينزا Z9 GT

تنعكس إمكانات منظومة الدفع مباشرة على أداء السيارة، إذ تشير دينزا إلى قدرة Z9 GT على الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 2.8 ثانية فقط.

حصلت النسخة الجديدة على بطارية Blade من الجيل الثاني التي تطورها BYD، وتصل قدرة السيارة على السير إلى 860 كيلومترًا وفق دورة الاختبار الصينية CLTC، بينما يبلغ المدى 600 كيلومتر وفق معيار WLTP .

دينزا Z9 GT

سعر دينزا Z9 GT الكهربائية الجديدة

تقدم دينزا Z9 GT الكهربائية الجديدة بسعر يبدأ من 329800 يوان صيني، وهو ما يعادل نحو 49170 دولارًا.

دينزا Z9 GT دينزا Z9 GT سعر دينزا Z9 GT الكهربائية سعر دينزا Z9 GT الكهربائية الجديدة

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