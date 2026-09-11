فرصة لا تفوت.. اربح كورفيت ZR1 بقوة 1064 حصانا مجانا

كشف متحف كورفيت الوطني عن إطلاق سحب مجاني يمنح الفائز فرصة الحصول على سيارة شيفروليه كورفيت ZR1 كوبيه طراز 3LZ مجانًا، والتي تعد الأقوى في تاريخ هذا الطراز الفائق المعتمد على محركات الاحتراق الداخلي.

ورغم بدء استقبال طلبات المشاركة في المسابقة، إلا أن الإعلان عن اسم الفائز واستلام السيارة لن يتم حتى صيف عام 2027، مما يعني انتظار المشاركين لمدة تصل إلى عام كامل للوصول إلى اللحظة الحاسمة.

مواعيد المسابقة وشروط المشاركة للحصول على السيارة

أوضح المتحف أن باب التسجيل في المسابقة يمتد من 31 أغسطس 2026 وحتى 30 يونيو 2027، على أن يجرى السحب لاختيار الفائز في 13 يوليو 2027.

وتتيح المنظومة مشاركة الجميع مجانًا دون اشتراط دفع أي تبرعات مالية، مع وجود خيار التبرع لزيادة فرص الفوز.

وتتضمن الجائزة تجربة تسليم خاصة في مقر المتحف بمدينة بولينج الجرين في ولاية كينتاكي، إضافة إلى اشتراك سنوي وجولة VIP داخل أروقة المتحف الوطني.

المواصفات الميكانيكية والأداء الفائق لطراز ZR1

تعتمد سيارة كورفيت ZR1 على محرك وسطي LT7 مكون من 8 أسطوانات V8 بسعة 5.5 ليتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، يولد قوة تبلغ 1064 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 828 رطل-قدم.

وتنتقل هذه القوة الهائلة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مزدوج القابض، مما يتيح للسيارة التسارع من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة خلال 2.3 ثانية فقط، والتصاعد نحو سرعة قصوى تبلغ 233 ميلًا في الساعة.