اركب سيدان أوتوماتيك 2022 بأقل سعر.. سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الداخلي أو الخارجي، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، والاختلاف السعري ايضا.

وتعد السيارة لادا جرانتا واحدة من ابرز سيارات السيدان الاقتصادية التي قدمت في السوق المصري، مع تقديمها عبر اجيال متنوعة وموديلات مختلفة.

لادا جرانتا

أبعاد وتصميم لادا جرانتا

ترتكز السيارة على قاعدة العجلات بطول 2476 ملم، بينما يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض نحو 160 ملم والأرتفاع الكلي إلى 1500 مم، ويبلغ طول السيارة حوالي 4260 إلى 4268 ملم، ويصل عرضها الكلي إلى 1700 ملم.

وتمتلك السيارة تصميم ينتمي إلى عائلة السيدان، مع 5 أبواب وذلك عند حساب الباب الخلفي الخاص بمساحة التخزين، بالإضافة إلى مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، وشبكة أمامية باللون الأسود ذات فتحات عرضية، ومصابيح ضباب.

لادا جرانتا

محرك وأداء السيارة

تعتمد السيارة لادا جرانتا 2022 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 98 حصانا وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

لادا جرانتا

وتحتوي السيارة على نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، 2 من الوسائد الهوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD، بالإضافة إلى نوافذ كهربائية وزجاج خلفي مظلل، وقفل مركزي للأبواب، ومانع السرقة إيموبليزر، ريموت للتحكم.

لادا جرانتا

سعر السيارة لادا جرانتا في سوق المستعمل

ظهرت السيارة لادا جرانتا في السوق المصري للسيارات المستعملة، ضمن موديلات 2022 بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه، مع حالة الفبريكا من الداخل.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والحالة العامة للسيارة.