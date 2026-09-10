5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه.. اعرف الأسعار

يحتوي السوق المصري على باقة من السيارات الجديدة بأسعار تحت المليون جنيه، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع الخيارات السعرية وعناصر التصميم.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه.

بايك U5 PLUS

بايك U5 PLUS

تستمد السيارة بايك U5 PLUS قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ قوة قدرها 111 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 769,900 إلى 974,900 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

دعمت بروتون ساجا بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 675,900 جنيه.

جاك S2

جاك S2

قدمت السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 12.8 ثانية، ويبلغ سعر السيارة نحو 760,000 جنيه.

هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

تأتي هيونداي أكسنت RB بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وتبدأ أسعار السيارة من 729,900 إلى 895,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

دعمت السيارة نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، تبدأ أسعار السيارة من 665,000 إلى 835,000 جنيه.