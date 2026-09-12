مازيراتي تطرق أبواب الصين لتطوير سيارتها الكهربائية القادمة

تخوض مجموعة ستيلانتس مفاوضات متقدمة مع عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي وشركة “جاك موتورز” لإبرام شراكة صناعية طويلة الأمد تخص علامتها التجارية الفاخرة مازيراتي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإدارة التنفيذية للمجموعة لتجاوز الضغوط المالية المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية العالمية، عقب تسجيل العلامة الإيطالية خسائر تشغيلية بلغت 198 مليون يورو وانخفاض تسليماتها السنوية إلى أقل من 8000 سيارة، مما يدفع نحو الاستعانة بخبرات برمجية وتقنيات تصنيع خارجية لتحديث طرازات العلامة العريقة.

الدمج البرمجي واستراتيجية العلامة المزدوجة للمنتجات القادمة

ترتكز المفاوضات الثلاثية على دمج منصة "هواوي" الذكية للقيادة والاتصالات في البنية الهندسية لطرازات ماسيراتي المستقبلية، لتتولى شركة هواوي تطوير الأنظمة الرقمية وبرمجيات المساعدة على القيادة، بينما تتولى جاك موتورز إدارة العمليات الهندسية والدعم اللوجستي للتصنيع.

وتدرس أطراف الاتفاق اعتماد استراتيجية العلامة المزدوجة، بحيث تطرح السيارات المجمعة محليًا في السوق الصيني تحت علامة “ماكسترو” الفاخرة المطورة بين هواوي وجاك، مع تسويقها عالميًا تحت شعار مازيراتي، تمهيدًا لإطلاق أول طراز كهربائي مشترك بحلول نهاية عام 2027.

مواجهة التكاليف وتحديات الحفاظ على الهوية الإيطالية

تمثل هذه الاستراتيجية تحولًا بنيويًا في إدارة ستيلانتس لتقليل تكاليف البحث والتطوير المرتفعة المرتبطة ببرمجيات السيارات الكهربائية وهندسة البطاريات، إضافة إلى رفع معدلات التشغيل في مصانع مودينا وكاسينو الإيطالية.

وفي المقابل، تثير هذه الشراكة تساؤلات في أوساط صناعة السيارات حول مدى تأثير الاعتماد على الشاسيه والأنظمة البرمجية الصينية على هوية مازيراتي التاريخية المرتكزة على ديناميكيات القيادة الإيطالية، حيث تسعى ستيلانتس لإحداث توازن بين خفض نفقات الإنتاج والحفاظ على القيمة السوقية للعلامة الفاخرة لتفادي إضعاف تنافسيتها في الأسواق العالمية.