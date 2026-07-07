صحة الشرقية تقدم خدمات الأسنان لأكثر من 54 ألف مواطن

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالإرتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، تم تقديم خدمات طب الأسنان لعدد ٥٤٠٢٤ مواطن بالمنشآت الصحية بمحافظة الشرقية وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح أنه تم تقديم هذه الخدمات من خلال عيادات ووحدات طب الأسنان بالمستشفيات العامة والنوعية، ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية التابعة لصحة الشرقية، تحت إشراف الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور سيد شاور مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وزارة الصحة والسكان والمديرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير خدمات طب الأسنان، من خلال دعم الكوادر الطبية والتدريب والتعليم الطبي المستمر، وتوفير الإمكانيات اللازمة، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين، مشيداً بالجهود المبذولة من الفرق الطبية والإدارة العامة لطب الأسنان في تحقيق هذا الأداء المتميز.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن الخدمات المقدمة خلال شهر يونيو شملت ١٩٣٤٤ إجراء تدخلي، منها ١٢٩٦٩ حالة خلع بسيط وجراحي، و٢١٩٥ حالة علاج تحفظي للأسنان، و١١٩٥ حالة علاج جذور باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، بالإضافة إلى علاج ١٩٤٧ حالة من أمراض اللثة، هذا بالإضافة إلى إجراء ١٤ عملية جراحة وجه وفكين كبرى تحت تأثير التخدير الكلي، إلى جانب ٣٤ عملية جراحة صغرى تحت تأثير التخدير الموضعي بمستشفيات صحة الشرقية.

وأضاف مدير الإعلام والعلاقات العامة، أن الإدارة العامة لطب الأسنان برئاسة الدكتور السيد شاور، حرصت بالتوازي مع تقديم الخدمات العلاجية على تنفيذ ٣٥٩٩ ندوة تثقيفية شارك خلالها ٣٥٧٣١ مواطن، لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان والوقاية من الأمراض، إلى جانب تنظيم عدد من البرامج وورش العمل التدريبية لرفع كفاءة الفرق الطبية، بما يساهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.