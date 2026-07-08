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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تغيب المتهمة عن حضور جلسة إعادة إجراءات محاكمتها في قضية تزوير مفردات راتب طليقها بأسيوط

هيئة الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

تغيبت، اليوم الأربعاء، المتهمة بالاشتراك مع ابنتيها تزير مفردات راتب طليقها عن حضور جلسة إعادة إجراءات محاكمتها أمام الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، في القضية المتهمة فيها بالاشتراك في تزوير محررات رسمية خاصة بطليقها واستعمالها في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وكانت المحكمة قد أصدرت في 5 مايو الماضي حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، كما عاقبت ابنتيها حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبعد الاستئناف على الحكم الخاص بالفتاتين عاقبتهما الدائرة الثانية الاستئنافية بالحبس لمدة سنة واحدة مع ايقاف تنفيذ الحكم ، قبل أن تتقدم المتهمة بطلب إعادة إجراءات محاكمتها.
وتعود وقائع القضية إلى خلافات أسرية بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقته، على خلفية دعاوى نفقة ومصاريف أسرية أقيمت أمام محكمة الأسرة لصالح ابنتيهما.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه فوجئ أثناء نظر دعاوى النفقة بتقديم مفردات راتب منسوبة إلى جهة عمله، تفيد بتقاضيه راتبًا يفوق راتبه الحقيقي، فتقدم ببلاغ اتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير تلك المستندات واستعمالها أمام المحكمة.
وأثبتت التحريات أن المتهمة استعانت بشخص مجهول لإعداد إفادات راتب مزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد تزويده ببيانات المجني عليه، كما تضمنت المستندات أختامًا وتوقيعات منسوبة زورًا إلى جهات رسمية.


وأكدت التحقيقات أن المستندات المزورة قُدمت ضمن دعاوى النفقة بهدف زيادة قيمة النفقات المقضي بها، قبل أن تؤكد الجهات المنسوب إليها إصدارها عدم صحتها، وأن الأختام والتوقيعات الواردة بها مزورة، لتقرر النيابة العامة إحالة المتهمة وابنتيها إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.

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