صعود جديد.. سعر الدولار الآن في البنوك

يتابع المواطنون يومياً سعر الدولار الآن بعد انخفاضه تحت الخمسين جنيهاً مقابل الجنيه المصري، حيث يؤثر سعر الدولار على جميع حركات البيع والشراء والسلع والأسعار، وهو ما يجعله اهم العملات التي نتابعها باستمرار وبشكل يومي في البنوك.

صعود الدولار 50 قرشاً

صعد سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بعض البنوك بين 45 و50 قرشاً بعد ساعتين من بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، ليعاود الارتفاع فوق مستوى 49 جنيهاً مرة أخرى.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري





بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.21 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر





سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB



بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي





سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 49.12 جنيه للشراء، و49.22 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك البركة





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 48.84 جنيه للشراء، و48.94 جنيه للبيع.

ويواصل سعر الدولار تحركاته في نطاق محدود داخل البنوك المصرية، مع استقرار نسبي في سوق الصرف، بينما يترقب المتعاملون أي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.



