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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العام الحاسم.. اجتماع رفيع المستوى لمتابعة مستجدات العمل بمحطة الضبعة النووية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
وفاء نور الدين

عُقد اليوم الأربعاء اجتماع موسع جمع بين الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور أندريه بتروف، النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في مؤسسة «روساتوم» الحكومية ورئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» (المقاول العام الروسي للمشروع). واستهدف الاجتماع استعراض تقدم سير العمل وبحث سبل تسريع وتيرة تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروع وأبرز الإنجازات التي تحققت على الأرض. ووصف الدكتور شريف حلمي عام 2026 بـ "العام المحوري الحاسم" في مسيرة هذا المشروع القومي العملاق، مؤكداً أن تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص يرتكز على العمل الجماعي، والكفاءات المصرية، والشراكة الاستراتيجية مع الجانب الروسي.

بدوره، أشاد الدكتور أندريه بتروف بالتعاون الوثيق مع الجانب المصري، مؤكداً أن شراكة "روساتوم" مع الهيئة تمثل نموذجاً يحتذى به في المشاريع الاستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة والالتزام بأعلى معايير الأمان والجودة النووية.

وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لأبرز الملفات التشغيلية التي تسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق تقدم مستدام في مختلف القطاعات وفق الجداول الزمنية المحددة. كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز قنوات الاتصال المباشر وتبادل الخبرات الفنية لضمان النجاح المتكامل للمشروع.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية تضافر الجهود المشتركة وتنسيق العمل بين كافة الأطراف المعنية، نظراً للمكانة الاستراتيجية التي يحظى بها مشروع محطة الضبعة النووية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 في تنويع مصادر الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع محطة الضبعة النووية سيشهد محطة بارزة وإنجازاً مهماً في مسار تنفيذه خلال الشهر المقبل. 


 

هيئة المحطات النووية توليد الكهرباء الضبعة النووية الكهرباء

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