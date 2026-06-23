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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة المحطات النووية يستعرض مستجدات مشروع الضبعة النووي والاستعدادات لاستقبال الوقود

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
وفاء نور الدين

 اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع  الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، و اللواء أسامة المتبولي، رئيس قطاع الأمن بالوزارة.

أكدت الهيئة أن الاجتماع يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الطاقي، وتنويع مصادر توليد الكهرباء، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري تعزيزاً للطاقة النظيفة، وفي ضوء برنامج مصر النووي السلمي.

هذا وخلال الاجتماع، قدم الدكتور شريف حلمى، واللواء أسامة المتبولى عرضاً توضيحياً حول الخطة الأمنية والإجراءات التي يجرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في خطة التأمين الداخلية والخارجية، وتناول العرض مجريات تنفيذ خطة الحماية المادية للموقع، ومستجدات العمل في المدينة الأمنية الملحقة بالمشروع، وغيرها من الإجراءات والمتطلبات الأمنية والتأمينية للمحطة النووية، وشمل العرض البرامج التدريبية المتخصصة والأعداد التي تم تدريبها وكذلك التي يجرى إعدادها للحصول على الفرق التدريبية والاختبارات التي يتم اجتيازها، وشمل الاجتماع مراجعة مجريات وتطورات تنفيذ الأعمال وفقا للمخطط والتوقيتات المحددة، الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون الدائم والمستمر مع الجانب الروسي، ومعدلات إنهاء المراحل المختلفة، والالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات، وتطرق العرض إلى كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع الاستراتيجي والإنجازات التي تمت على مستوى التنفيذ والتدريب الداخلي والخارجي للعاملين وفرق التشغيل.

وفي هذا الإطار  أكد الدكتور محمود عصمت أن تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة يجرى وفقاً لما هو مخطط، موضحا المتابعة المستمرة والالتزام من كافة الأطراف القائمة على المشروع في مصر وروسيا، وكذلك الشركات العالمية بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، موضحاً أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يعبر عن عمق العلاقات ومتانتها بين مصر وروسيا ويعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، مُشيراً إلى الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة في إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء، واستراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التي تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عزمها ومواصلة العمل الدؤوب ليل نهار، بالتعاون مع كافة شركاء النجاح، لإنجاز هذا الصرح العملاق الذي يمثل فخراً لمصر ويدفع بها نحو مستقبل واعد ومستدام في مجال الطاقة السلمية.
 

الطاقة المتجددة وزير الكهرباء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المحطة النووية بالضبعة

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