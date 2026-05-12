منتخب مصر تحت 17 سنة يختتم تدريباته استعدادا للقاء إثيوبيا بأمم أفريقيا

يختتم منتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف تدريباته اليوم استعدادا لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة، المقامة في المغرب خلال الفترة من 13 مايو الجاري حتى 2 يونيو المقبل.

ويفتتح منتخب مصر مشواره بمواجهة منتخب منتخب إثيوبيا تحت 17 سنة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي المغرب وتونس.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

تقام المباراة غدًا الأربعاء بمدينة سلا المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6، كما تبث قناة الرياضية المغربية مباريات البطولة بشكل مباشر.

ووصلت بعثة منتخب مصر للناشئين إلى المغرب الجمعة الماضية، استعدادًا لخوض منافسات البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للناشئين نهاية العام الجاري.

ويترأس البعثة الدكتور وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب، إلى جانب الجهاز الفني والإداري والطبي و26 لاعبًا.

قائمة منتخب مصر تحت 17 سنة

وضمت القائمة عددًا من أبرز المواهب الشابة في الأندية المصرية والعربية والأوروبية، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو عبد الخالق، محمد عبيد عاطف، عبد العزيز محمود عبد العزيز.

خط الدفاع: محمد السيد محمد، عادل علاء محمد، آدم يوسف، عبد الله عمرو محمد، ياسين تامر أبو القاسم، أمير حسن، عمر فودة، سيف المهدي.

خط الوسط: محمد نور، سيف كريم، عمر عبد الرحيم، براء محمود جلال، أحمد صفوت، أحمد بشير السيد، دانيال تامر وهبي، محمد جمال محمد، زياد سعودي بكر، يحيى رياض، يوسف عثمان.

خط الهجوم: عبد العزيز خالد شعبان، خالد مختار، أدهم حسيب، أمير أبو العز.