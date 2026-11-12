بتلبس أي حاجة.. ناقد موضة يحرج يسرا بسبب فستانها في افتتاح مهرجان القاهرة

خطفت الفنانة القديرة يسرا الأنظار بحضورها حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلق مساء أمس، وسط حضور كبير من نجوم الفن وصناع السينما والمشاهير.

إطلالة يسرا في افتتاح مهرجان القاهرة

ظهرت يسرا على السجادة الحمراء بإطلالة مختلفة عن إطلالاتها السابقة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم الجزء العلوي من التصميم بالقماش اللامع أما الجزء السفلي بالقماش الستان الناعم.

تزينت يسرا بمجموعة من المجوهرات الألماسية، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يسرا

تعليق ناقد موضة على فستان يسرا في افتتاح مهرجان القاهرة



علق ناقد الموضة اللبناني، حكيم شاهين على فستان يسرا قائلا:"بليز رجعولي يسرا من كانت تلبس اجمل تصاميم ايلي صعب و زهير مراد فجاءه ستايلها صار اي شئ."



تابع: "اطلالتها اليوم مو سيء بس مو شي بنفس الوقت بس افضل من اختياراتها بالجونة، جسمها طالع مرتب بالفستان اللون ممم بصراحة من أسوأ درجات الأخضر مو الدرجة الفخمة و الراقية، التنسيق نضيف ما عليه كلام كثير ، تقيمي 7.5/10."





و انطلقت مساء أمس فعاليات السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان حسين فهمي، وسط توافد عدد من نجوم الفن وصناع السينما.

وشهدت السجادة الحمراء حضور الفنانين عبير صبري وإياد نصار وهبة مجدي وهاجر الشرنوبي، إلى جانب المخرج خالد يوسف والفنانة بسمة وداليا البحيري، حسين فهمي وعايدة رياض وأروى جودة وبوسي شلبي وبسام رجب وعمر عابد ومحمود قابيل.