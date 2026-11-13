من يذهب للعرافين لا تقبل صلاته 40 ليلة.. أزهري يحذر

حذر الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، المواطنين من الذهاب إلى الدجالين والعرافين والمشعوذين، مؤكدًا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن تصديقهم أو سؤالهم عن الأمور الغيبية.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»، كما ورد في رواية أخرى: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ».

وأوضح أنه ينصح الجميع باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والابتعاد عن الدجالين والمشعوذين، وعدم الانسياق وراء ادعاءاتهم بشأن معرفة الغيب أو علاج الأمراض بطرق غير شرعية.

كما أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حقيقة وجود السحر والأعمال، وكيف يمكن للإنسان معرفة ما إذا كان قد تعرض للسحر، وطرق الوقاية والتحصين منه.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، أن السحر موجود وثابت بنص القرآن الكريم، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: «وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ»، مؤكدًا أن وجود السحر لا ينبغي أن يدفع الإنسان إلى الانشغال به بصورة تعطل مسيرة حياته.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت تحصينات كثيرة لحماية الإنسان، من بينها الأذكار والأدعية والآيات القرآنية، موضحًا أن من السنن التي يُستحب المحافظة عليها قبل النوم أن ينام الإنسان على وضوء، ويجمع كفيه ويقرأ سور الإخلاص والفلق والناس 3 مرات، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، ويكرر ذلك 3 مرات.