رقم قياسي أم جدل إحصائي؟ محمد صلاح بين الـ70 والـ68 هدفًا وحسابات فيفا

فتح النجم المصري محمد صلاح بابًا جديدًا للنقاش حول هوية الهداف التاريخي لمنتخب مصر، بعدما احتفل بوصوله إلى 70 هدفًا دوليًا، في أعقاب تسجيله هدفين خلال الانتصار الكبير على مالاوي بنتيجة 5-0، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، في وقت لا تزال فيه سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمنحه حصيلة مختلفة.

وجاء احتفال قائد منتخب مصر لافتًا، بعدما ظهر ممسكًا بورقة تحمل الرقم 70، في إشارة إلى تخطيه الرقم المسجل باسم حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، والذي يبلغ 69 هدفًا وفق الإحصاءات المصرية.

غير أن الصورة الاحتفالية لم تُنهِ الجدل، بل أعادت تسليط الضوء على اختلاف معايير توثيق الأهداف الدولية، إذ تحتسب الإحصاءات المصرية جميع أهداف صلاح، بينما لا تتضمن سجلات فيفا هدفين أحرزهما أمام سوازيلاند في مباراة ودية عام 2013.

ودية قديمة تحسم الفارق

تعود جذور الاختلاف إلى مارس 2013، عندما حقق منتخب الفراعنة فوزًا عريضًا على سوازيلاند بنتيجة 10-0، في لقاء أُقيم خلال ولاية المدرب الأمريكي بوب برادلي، وشهد تسجيل صلاح هدفين.

وتكمن أهمية تلك المواجهة في عدم إدراجها ضمن المباريات الدولية المعتمدة وفق التصنيف الذي تستند إليه سجلات فيفا، بسبب التغييرات العشرة التي أجراها الجهاز الفني خلالها، بحسب ما أوردته التقارير التي تناولت القضية.

وبالتالي، يظهر صلاح برصيد 70 هدفًا في الإحصاءات المصرية التي تضم هدفي اللقاء، مقابل 68 هدفًا في السجلات التي تستبعدهما، وذلك بعد ثنائيته الأخيرة أمام مالاوي.

تقرير رسمي يعيد الحسابات إلى الواجهة

ولم يتوقف الجدل عند اختلاف قواعد احتساب المباراة الودية، إذ ظهرت نقطة أخرى تتعلق بتقرير نشره الموقع الرسمي لفيفا في يونيو الماضي، تحت عنوان "أهم خمسة أهداف لمحمد صلاح مع مصر".

فبحسب النسخة السابقة من التقرير، كان هدف صلاح أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026 يحمل الرقم 68 في مسيرته الدولية، قبل أن يظهر الرقم 66 في النسخة المعدلة، وهو تغيير أعاد التساؤلات بشأن طريقة توثيق أهداف قائد منتخب مصر.

ومع احتساب هدفيه في مباراة مالاوي، يصبح رصيد صلاح 68 هدفًا وفق الحساب الذي يستبعد مواجهة سوازيلاند، بينما يصل إلى 70 هدفًا وفق الإحصاءات المصرية.

وبذلك لا يرتبط الجدل بقدرة صلاح على التسجيل أو إضافة أهداف جديدة، بقدر ما يتعلق بالمرجعية الإحصائية المعتمدة عند تحديد الهداف التاريخي للمنتخب، خاصة أن الفارق بين الرقمين ينعكس مباشرة على المقارنة مع حسام حسن.

وتتجه الأنظار الآن إلى مواجهة الإياب أمام مالاوي، المقرر إقامتها يوم 17 نوفمبر الجاري، حيث يملك صلاح فرصة جديدة لتعزيز رصيده، في انتظار اتضاح الصورة بشأن الرقم الذي ستعتمده السجلات الدولية.