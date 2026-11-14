قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات
رئيس الوزراء يتفقد مصنع للحلول البيئية لإنتاج قضبان التسليح المركب
وظائف وزارة العمل 2026.. 620 فرصة عمل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه
أطفال ونساء حوامل.. مجـ.زرة مروعة تضرب النازحين في إثيوبيا
مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية وبني سويف وضبط آخرين من متجري المواد المخدرة والأسلحة
من تصريح الكوافير إلى الاعتذار.. القصة الكاملة لأزمة أحمد السقا وهشام سليمان
حملات على أوكار الكيف.. مصرع 7 عناصر خطرة وضبط 3 أطنان مخدرات
رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع في التصنيع المحلى والاعتماد على الخامات المصرية
جرس إنذار من واشنطن.. مظاهرة تحذر من انفجار القرن الأفريقي بسبب آبي أحمد
رئيس الوزراء يتفقد مصانع للأدوات الكهربائية وحلول الأمان بميت غمر
قرار عاجل من المحكمة في دعوى الطعن على العدادات الكودية
رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بتوطين الصناعات الهندسية وتعميق التصنيع المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بين 68 و69 هدفًا.. هل أطاح محمد صلاح بحسام حسن من عرش هدافي الفراعنة؟

حسام حسن ومحمد صلاح
حسام حسن ومحمد صلاح
محمود أحمد

بات محمد صلاح قائد منتخب مصر على أعتاب كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية بعدما قلص الفارق مع حسام حسن المدير الفني الحالي للفراعنة في سباق الهداف التاريخي للمنتخب الوطني إثر تألقه اللافت أمام مالاوي وتسجيله ثنائية في الانتصار الكبير بخمسة أهداف دون رد ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ولم تكن ثنائية نجم ليفربول مجرد إضافة جديدة إلى سجله الدولي بل حملت أهمية استثنائية في ظل اقترابه من رقم ظل لسنوات طويلة مسجلًا باسم حسام حسن الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر ليصبح الصراع على قمة القائمة مفتوحًا على احتمالات التغيير خلال المباريات المقبلة.

وبحسب الأرقام الواردة في بيانات موقع «ترانسفير ماركت» رفع صلاح رصيده إلى 68 هدفًا بقميص المنتخب الوطني بعدما بدأ مواجهة مالاوي وفي جعبته 66 هدفًا ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة رقم حسام حسن البالغ 69 هدفًا وعلى بعد هدفين فقط من الانفراد بالصدارة.

ووفقا للأرقام أصبح أمام محمد صلاح هدفا واحدا ليعادل رقم محمد صلاح وهدفين من أجل تجاوز الرقم والانفراد باللقب بعدما لم يحتسب لصلاح هدفين فى مشواره مع الفراعنة لم اعتماد المباريات التى سجلها خلالها فى الأجندة الدولية للفيفا .

رقم حسام حسن تحت تهديد محمد صلاح

ظل حسام حسن لسنوات صاحب الرقم الأبرز في تاريخ هدافي منتخب مصر بعدما نجح خلال مسيرته الدولية في تسجيل 69 هدفًا وهو الرقم الذي صمد أمام محاولات أجيال متعاقبة من لاعبي الفراعنة قبل أن يظهر محمد صلاح بوصفه أقرب الأسماء إلى انتزاع الصدارة.

وتمنح مسيرة صلاح مع المنتخب أهمية خاصة لهذا السباق إذ نجح قائد الفراعنة في تحويل حضوره الهجومي إلى أرقام تاريخية مستفيدًا من استمراريته على المستوى الدولي وقدرته على التسجيل في مختلف البطولات والمباريات الرسمية والودية.

وبات الفارق بين النجمين هدفًا واحدًا فقط وهو ما يجعل كل ظهور جديد لصلاح مع المنتخب محط اهتمام في ظل إمكانية معادلة رقم حسام حسن ثم تجاوزه ليصبح الهداف التاريخي منفردًا باسم نجم ليفربول.

ولا تتوقف أهمية هذا الإنجاز المحتمل عند تغيير ترتيب القائمة بل تمتد إلى رمزيته في تاريخ المنتخب خاصة أن صلاح يقترب من تجاوز رقم المدير الفني الحالي للفراعنة في مشهد يجمع بين اثنين من أبرز الأسماء التي ارتدت قميص المنتخب عبر أجيال مختلفة.

ثنائية مالاوي تقرب صلاح من لحظة الحسم

جاءت ثنائية محمد صلاح أمام مالاوي لتمنحه دفعة جديدة في سباق الهداف التاريخي بعدما انتظر حتى الدقائق الأخيرة من المباراة ليضع بصمته على الانتصار الخماسي.

وسجل قائد المنتخب الهدف الرابع في الدقيقة 84 بعدما استغل عرضية متقنة وحولها بضربة رأسية إلى داخل الشباك مؤكدًا قدرته على استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء قبل أن يعود في الوقت بدل الضائع ويسجل الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 93.

وأظهرت الثنائية استمرار الدور الحاسم لصلاح في قيادة هجوم المنتخب حتى في المباريات التي يفرض خلالها الفراعنة سيطرتهم على النتيجة إذ نجح في استثمار الفرص المتاحة أمامه والخروج بمكسب فردي جديد إلى جانب الانتصار الجماعي.

كما أن تسجيل هدفين في مباراة واحدة قلص المسافة بينه وبين القمة بصورة واضحة بعدما كان يحتاج إلى ثلاثة أهداف قبل انطلاق اللقاء ليصبح الآن على بعد هدف واحد من معادلة الرقم التاريخي وهدفين من تجاوزه.

هل ينفرد محمد صلاح بالصدارة خلال المباريات المقبلة؟

أصبح محمد صلاح أمام فرصة تاريخية قد تتحقق خلال مشاركاته المقبلة مع منتخب مصر إذ يكفيه تسجيل هدف واحد لمعادلة رقم حسام حسن بينما سيمنحه الهدف الثاني فرصة الانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين للفراعنة.

وتزداد أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة إلى قائد المنتخب في ظل استمرار مشوار مصر بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 وما يوفره من فرص جديدة لزيادة رصيده التهديفي خاصة بعد البداية القوية التي قدمها الفريق أمام مالاوي.

لكن تجاوز الرقم القياسي لا يمثل الهدف الوحيد لصلاح الذي يسعى إلى مواصلة تعزيز مكانته في تاريخ المنتخب والمساهمة في تحقيق الانتصارات والبطولات بعدما أصبح أحد أبرز الوجوه التي ارتبطت بإنجازات الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وبينما لا يزال حسام حسن يحتفظ بالصدارة برصيد 69 هدفًا فإن محمد صلاح بات أقرب من أي وقت مضى إلى انتزاع اللقب التاريخي بعدما حول ثنائيته أمام مالاوي المنافسة إلى مسألة هدفين فقط تفصلهما عن تغيير اسم صاحب الرقم القياسي.

وهكذا لم تحسم خماسية مالاوي هوية الهداف التاريخي الجديد لمنتخب مصر لكنها وضعت صلاح على بعد خطوة من إنجاز استثنائي قد يمنحه صدارة قائمة انتظر الجمهور المصري طويلًا أن تشهد تغييرًا في قمتها.

محمد صلاح قائد منتخب مصر تاريخ الكرة المصرية حسام حسن سباق الهداف التاريخي للمنتخب مالاوي كأس الأمم الأفريقية 2027 ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

علي ماهر

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يمنح سبعة من كهنة الإسكندرية رتبة القمصية وسيامة 22 قسا جديدا.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ الرئيس الفلسطيني بذكرى العيد الوطني

وزير الزراعة

قبل موسم الحصاد.. تحرك جديد من الفلاحين لحسم سعر توريد قصب السكر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

حيلة تنقذ حياتك.. إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة من غير ما تتعرض للخطر؟

إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد