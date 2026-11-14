بين 68 و69 هدفًا.. هل أطاح محمد صلاح بحسام حسن من عرش هدافي الفراعنة؟

بات محمد صلاح قائد منتخب مصر على أعتاب كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية بعدما قلص الفارق مع حسام حسن المدير الفني الحالي للفراعنة في سباق الهداف التاريخي للمنتخب الوطني إثر تألقه اللافت أمام مالاوي وتسجيله ثنائية في الانتصار الكبير بخمسة أهداف دون رد ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ولم تكن ثنائية نجم ليفربول مجرد إضافة جديدة إلى سجله الدولي بل حملت أهمية استثنائية في ظل اقترابه من رقم ظل لسنوات طويلة مسجلًا باسم حسام حسن الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر ليصبح الصراع على قمة القائمة مفتوحًا على احتمالات التغيير خلال المباريات المقبلة.

وبحسب الأرقام الواردة في بيانات موقع «ترانسفير ماركت» رفع صلاح رصيده إلى 68 هدفًا بقميص المنتخب الوطني بعدما بدأ مواجهة مالاوي وفي جعبته 66 هدفًا ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة رقم حسام حسن البالغ 69 هدفًا وعلى بعد هدفين فقط من الانفراد بالصدارة.

ووفقا للأرقام أصبح أمام محمد صلاح هدفا واحدا ليعادل رقم محمد صلاح وهدفين من أجل تجاوز الرقم والانفراد باللقب بعدما لم يحتسب لصلاح هدفين فى مشواره مع الفراعنة لم اعتماد المباريات التى سجلها خلالها فى الأجندة الدولية للفيفا .

رقم حسام حسن تحت تهديد محمد صلاح

ظل حسام حسن لسنوات صاحب الرقم الأبرز في تاريخ هدافي منتخب مصر بعدما نجح خلال مسيرته الدولية في تسجيل 69 هدفًا وهو الرقم الذي صمد أمام محاولات أجيال متعاقبة من لاعبي الفراعنة قبل أن يظهر محمد صلاح بوصفه أقرب الأسماء إلى انتزاع الصدارة.

وتمنح مسيرة صلاح مع المنتخب أهمية خاصة لهذا السباق إذ نجح قائد الفراعنة في تحويل حضوره الهجومي إلى أرقام تاريخية مستفيدًا من استمراريته على المستوى الدولي وقدرته على التسجيل في مختلف البطولات والمباريات الرسمية والودية.

وبات الفارق بين النجمين هدفًا واحدًا فقط وهو ما يجعل كل ظهور جديد لصلاح مع المنتخب محط اهتمام في ظل إمكانية معادلة رقم حسام حسن ثم تجاوزه ليصبح الهداف التاريخي منفردًا باسم نجم ليفربول.

ولا تتوقف أهمية هذا الإنجاز المحتمل عند تغيير ترتيب القائمة بل تمتد إلى رمزيته في تاريخ المنتخب خاصة أن صلاح يقترب من تجاوز رقم المدير الفني الحالي للفراعنة في مشهد يجمع بين اثنين من أبرز الأسماء التي ارتدت قميص المنتخب عبر أجيال مختلفة.

ثنائية مالاوي تقرب صلاح من لحظة الحسم

جاءت ثنائية محمد صلاح أمام مالاوي لتمنحه دفعة جديدة في سباق الهداف التاريخي بعدما انتظر حتى الدقائق الأخيرة من المباراة ليضع بصمته على الانتصار الخماسي.

وسجل قائد المنتخب الهدف الرابع في الدقيقة 84 بعدما استغل عرضية متقنة وحولها بضربة رأسية إلى داخل الشباك مؤكدًا قدرته على استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء قبل أن يعود في الوقت بدل الضائع ويسجل الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 93.

وأظهرت الثنائية استمرار الدور الحاسم لصلاح في قيادة هجوم المنتخب حتى في المباريات التي يفرض خلالها الفراعنة سيطرتهم على النتيجة إذ نجح في استثمار الفرص المتاحة أمامه والخروج بمكسب فردي جديد إلى جانب الانتصار الجماعي.

كما أن تسجيل هدفين في مباراة واحدة قلص المسافة بينه وبين القمة بصورة واضحة بعدما كان يحتاج إلى ثلاثة أهداف قبل انطلاق اللقاء ليصبح الآن على بعد هدف واحد من معادلة الرقم التاريخي وهدفين من تجاوزه.

هل ينفرد محمد صلاح بالصدارة خلال المباريات المقبلة؟

أصبح محمد صلاح أمام فرصة تاريخية قد تتحقق خلال مشاركاته المقبلة مع منتخب مصر إذ يكفيه تسجيل هدف واحد لمعادلة رقم حسام حسن بينما سيمنحه الهدف الثاني فرصة الانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين للفراعنة.

وتزداد أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة إلى قائد المنتخب في ظل استمرار مشوار مصر بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 وما يوفره من فرص جديدة لزيادة رصيده التهديفي خاصة بعد البداية القوية التي قدمها الفريق أمام مالاوي.

لكن تجاوز الرقم القياسي لا يمثل الهدف الوحيد لصلاح الذي يسعى إلى مواصلة تعزيز مكانته في تاريخ المنتخب والمساهمة في تحقيق الانتصارات والبطولات بعدما أصبح أحد أبرز الوجوه التي ارتبطت بإنجازات الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وبينما لا يزال حسام حسن يحتفظ بالصدارة برصيد 69 هدفًا فإن محمد صلاح بات أقرب من أي وقت مضى إلى انتزاع اللقب التاريخي بعدما حول ثنائيته أمام مالاوي المنافسة إلى مسألة هدفين فقط تفصلهما عن تغيير اسم صاحب الرقم القياسي.

وهكذا لم تحسم خماسية مالاوي هوية الهداف التاريخي الجديد لمنتخب مصر لكنها وضعت صلاح على بعد خطوة من إنجاز استثنائي قد يمنحه صدارة قائمة انتظر الجمهور المصري طويلًا أن تشهد تغييرًا في قمتها.