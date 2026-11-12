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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وجع الكعب مع أول خطوة بعد النوم.. متى يكون علامة على التهاب اللفافة الأخمصية؟

وجع الكعب مع أول خطوة بعد النوم.. متى يكون علامة على التهاب اللفافة الأخمصية؟
وجع الكعب مع أول خطوة بعد النوم.. متى يكون علامة على التهاب اللفافة الأخمصية؟
ولاء عادل

قد يتحول الوقوف من السرير في بداية اليوم إلى تجربة مؤلمة لدى بعض الأشخاص، إذ يشعرون بوخز أو ألم قوي أسفل الكعب بمجرد ملامسة القدم للأرض، ثم يلاحظون تراجع حدته تدريجيًا مع الحركة، قبل أن يعاود الظهور بعد ساعات من الوقوف أو بذل المجهود.

وهذه الشكوى قد تكون مرتبطة بالإصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية، وهي حالة تؤثر على الأنسجة الموجودة في باطن القدم، وتعد من الأسباب المعروفة لآلام الكعب، خاصة لدى الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة واقفين أو يمارسون أنشطة تتطلب ضغطًا متكررًا على القدمين.

ما وظيفة اللفافة الأخمصية ولماذا تتعرض للإصابة؟

بحسب موقع healthdirect الأسترالي، توجد اللفافة الأخمصية أسفل القدم، وتمتد في صورة نسيج ليفي قوي يصل بين عظمة الكعب وقاعدة أصابع القدم، وتؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على شكل قوس القدم ومساعدتها على تحمل وزن الجسم أثناء الحركة.

وتتعرض هذه الأنسجة أحيانًا لإجهاد متكرر أو تمزقات دقيقة نتيجة الضغط الزائد، ما يؤدي إلى ظهور الألم والالتهاب أو التغيرات التنكسية المصاحبة للحالة.

وقد يتزامن التهاب اللفافة الأخمصية مع وجود نتوء عظمي في عظمة الكعب، لكن وجود هذا النتوء ليس دليلًا مؤكدًا على الإصابة، إذ تشير المعلومات الطبية إلى أن بعض الأشخاص لديهم نتوءات عظمية دون أن يعانوا من أي أعراض مؤلمة.

علامات لا ينبغي تجاهلها عند الشعور بألم الكعب

يختلف شكل الألم من شخص لآخر، لكنه غالبًا ما يتركز في الجزء السفلي من الكعب، وقد يتراوح بين انزعاج بسيط وألم حاد يجعل المشي صعبًا في بعض الأحيان.

ومن العلامات التي قد تشير إلى الإصابة:

  • الشعور بألم واضح عند الوقوف بعد الاستيقاظ من النوم.
  • حدوث الألم بعد الجلوس لفترة طويلة ثم استئناف المشي.
  • الإحساس بوخز أو حرقة في باطن القدم.
  • زيادة الانزعاج بعد الوقوف لساعات أو ممارسة نشاط بدني مكثف.
  • الشعور بألم عند الضغط على المنطقة القريبة من الكعب.

ومن السمات المميزة لهذه الحالة أن الألم قد يقل بعد المشي لفترة قصيرة، لكنه لا يختفي بالضرورة، وقد يعود مع زيادة المجهود أو في نهاية اليوم.

من الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية؟

ترتبط الإصابة في كثير من الحالات بزيادة الأحمال الواقعة على القدم، سواء بسبب طبيعة العمل أو ممارسة الرياضة أو بعض العوامل الجسدية التي تؤثر على توزيع الوزن والضغط أثناء الحركة.

وتشمل أبرز العوامل المرتبطة بزيادة احتمالات الإصابة:

  • الأنشطة الرياضية المكثفة: مثل الجري والرقص وتمارين الأيروبيكس والقفز، خاصة عند زيادة عدد مرات التدريب أو شدته بصورة مفاجئة.
  • طبيعة العمل: الوقوف لفترات طويلة، خاصة على الأرضيات الصلبة، قد يزيد الضغط المستمر على الأنسجة الموجودة أسفل القدم.
  • شكل القدم: الأشخاص الذين يعانون من تسطح القدم أو ارتفاع قوسها بصورة كبيرة قد يكونون أكثر عرضة للإجهاد.
  • زيادة الوزن: يؤدي الوزن الزائد إلى تحميل القدم ضغطًا إضافيًا خلال المشي والوقوف.
  • العمر والحمل: قد ترتفع احتمالات الإصابة مع التقدم في العمر، كما يمكن أن تؤدي زيادة الوزن المصاحبة للحمل إلى زيادة الإجهاد على القدمين.
  • الأحذية غير المناسبة: ارتداء أحذية لا توفر دعمًا كافيًا لقوس القدم أو تفتقر إلى التوسيد المناسب قد يزيد المشكلة.
  • ضعف مرونة العضلات: شد عضلات الساق وقلة مرونة الأنسجة المحيطة بالكاحل قد يسهمان في زيادة الضغط على اللفافة الأخمصية.

خطوات تساعد على تخفيف ألم الكعب

يعتمد علاج التهاب اللفافة الأخمصية على شدة الأعراض ومدة استمرارها، ويبدأ الأطباء عادة بوسائل غير جراحية تستهدف تخفيف الضغط على القدم ومساعدة الأنسجة على التعافي.

ووفقًا لموقع MedlinePlus التابع للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، تتضمن الإجراءات العلاجية المتاحة عددًا من الوسائل، أبرزها:

  • تقليل الأنشطة التي تتسبب في زيادة الألم، مع تجنب الوقوف لفترات طويلة قدر الإمكان.
  • وضع كمادات الثلج على موضع الألم لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، وتكرارها وفق الإرشادات الطبية.
  • ممارسة تمارين إطالة عضلات الساق وباطن القدم تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي.
  • استخدام الأحذية التي توفر دعمًا جيدًا لقوس القدم وبطانة مريحة للكعب.
  • تركيب دعامات أو فرش طبية داخل الحذاء لتقليل الضغط على المنطقة المصابة.
  • ارتداء جبائر ليلية تساعد على إبقاء القدم في وضعية الإطالة أثناء النوم.
  • استخدام مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب المناسبة بعد استشارة الطبيب.

وفي الحالات التي يستمر فيها الألم رغم الالتزام بالعلاج التحفظي، يمكن للطبيب تقييم إمكانية استخدام حقن الكورتيكوستيرويدات، مع مراعاة أن تكرارها قد يحمل مخاطر على اللفافة الأخمصية.

وقد تحتاج بعض الحالات المزمنة التي لا تتحسن بالعلاجات المختلفة إلى تدخل جراحي، لكنه ليس الاختيار الأول، وإنما يُدرس بعد استنفاد الوسائل العلاجية الأخرى.

 

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