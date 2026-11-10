بطاقتك التموينية اتوقفت؟.. الأسباب وخطوات تقديم التظلم لاستعادة الدعم

أثارت قرارات مراجعة منظومة الدعم التمويني تساؤلات لدى عدد من المواطنين بشأن أسباب إيقاف بعض البطاقات التموينية، وكيفية الاعتراض على قرار وقف الصرف وإعادة تفعيل البطاقة، خاصة مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة بيانات المستفيدين للتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.

وأتاحت الوزارة للمواطنين الذين يرون أنهم يستحقون الدعم إمكانية تقديم تظلمات لإعادة فحص موقفهم، من خلال إجراءات تتضمن تحديث البيانات وتقديم المستندات التي تثبت أحقية الأسرة في الحصول على المقررات التموينية.

ما أسباب إيقاف البطاقات التموينية؟

تتضمن محددات مراجعة استحقاق الدعم عددًا من المؤشرات المرتبطة بالممتلكات ومستوى المعيشة، والتي قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية في بعض الحالات، ومن أبرزها:

امتلاك وحدة سكنية فارهة.

امتلاك شركة.

حيازة سيارة فارهة أو أكثر من سيارة.

وجود أبناء ملتحقين بمدارس دولية.

استيراد سيارات من الخارج.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مراجعة قواعد بيانات المستفيدين والتحقق من مدى انطباق شروط استحقاق الدعم عليهم، مع استمرار صرف المقررات التموينية للأسر التي تنطبق عليها ضوابط الاستحقاق.

كيف تقدم تظلمًا على إيقاف بطاقة التموين؟

يمكن للمواطنين الذين توقفت بطاقاتهم التموينية ويعتقدون أنهم مستحقون للدعم طلب إعادة فحص بياناتهم، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، وهي:

الدخول إلى منصة https://digital.gov.eg/.

التوجه إلى استمارة تحديث البيانات.

استكمال البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها.

التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن، وتقديم نموذج استكمال تحديث البيانات.

إرفاق المستندات والأوراق التي تثبت صحة التظلم وأحقية المواطن في الحصول على الدعم.

إرسال بيانات التظلم، مع توضيح سبب حذف البطاقة، إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959.

متى تعود البطاقة التموينية للعمل بعد التظلم؟

تخضع طلبات التظلم للمراجعة من جانب الجهات المختصة، حيث يتم فحص البيانات المسجلة والمستندات المقدمة للتحقق من موقف صاحب البطاقة ومدى استحقاقه للدعم.

وفي حالة ثبوت أحقية المواطن في صرف المقررات التموينية، تتم إعادة تفعيل البطاقة اعتبارًا من الشهر التالي، وفقًا للإجراءات المعمول بها.