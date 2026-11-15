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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة أوسيم يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع أحمد عرابي بالبراجيل

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

قاد المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، حملة مسائية مكبرة استهدفت شارع أحمد عرابي بقرية البراجيل؛ وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات، وإزالة كافة أشكال التعدي على حرم الطريق.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لفرض الانضباط ورفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، مع مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن المركز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع اشغالات

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