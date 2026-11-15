استشاري أمراض باطنة: إدمان السوشيال ميديا يُدخل المستخدمين في «دوامة» لا تنتهي

أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تؤثر على البالغين والأطفال على حد سواء، وفرضت نفسها على وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنها خلقت أنماطًا جديدة من السلوك والتفاعل بين الأفراد، من بينها ما وصفه بحالة من «النفاق النفسي ونفاق الآخرين».

وأوضح أيمن رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد ينظرون إلى الآخرين باعتبارهم يعيشون حياة مثالية، وهو ما يدفعهم إلى المقارنة المستمرة والشعور بعدم الرضا عن حياتهم، لافتًا إلى أن البحث عن الصورة المثالية للذات يُعد غريزة لدى النفس البشرية.

وأشار أيمن رشوان إلى أن مدمني مواقع التواصل الاجتماعي يعيشون في حالة من الخوف الدائم من تفويت أي شيء أو حدث، الأمر الذي يجعلهم عالقين في «دوامة الإدمان»، ويزيد من انشغالهم بمتابعة ما ينشره الآخرون، وأضاف أن المجتمع فقد مفهوم الصداقة الحقيقية في ظل تنامي ظاهرة التفاخر بأعداد المتابعين الوهميين على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذا السلوك يعكس تغيرًا في طبيعة العلاقات الإنسانية ومعايير التفاعل بين الأشخاص.

ولفت استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء إلى أن انشغال الناس بمواقع التواصل الاجتماعي يحمل تداعيات واسعة، محذرًا من أن استمرار هذا الانشغال قد يهدد مستقبل المجتمعات، ووصفه بأنه قد يساهم في «نهاية العالم»، وأشار إلى أن تجارة المخدرات العالمية تُعد أحد أهم الداعمين لزيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.