هل يرتبط تصلب الشرايين بارتفاع مستويات الدهون في الدم؟.. استشاري يجيب

أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء، أن تصلب الشرايين يرتبط بصورة وثيقة بارتفاع مستويات الدهون في الدم، موضحًا أن الكوليسترول والدهون الثلاثية، إلى جانب الدهون منخفضة ومرتفعة الكثافة، تلعب أدوارًا مختلفة في الإصابة بالمرض.

وأوضح "رشوان"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخطورة لا تكمن فقط في الإصابة بتصلب الشرايين، وإنما في حدوثه خلال سن مبكرة، مشيرًا إلى أن الشرايين الجانبية التي تتكون تدريجيًا مع التقدم في العمر قد توفر قدرًا من الحماية عند حدوث انسداد في شرايين القلب، وهو ما لا يكون متاحًا بالقدر نفسه لدى صغار السن.

وأشار أيمن رشوان إلى أن هناك عوامل لا يمكن التحكم فيها، على رأسها التقدم في العمر والعامل الوراثي، لافتًا إلى أهمية الانتباه إلى التاريخ المرضي للعائلة، خاصة في حالات ارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية لأسباب وراثية.

وأكد أيمن رشوان ضرورة إجراء فحوصات لمستويات الدهون لدى أفراد العائلات التي شهدت إصابة أحد أفرادها بجلطات أو أزمات قلبية في سن مبكرة، باعتبار ذلك مؤشرًا يستدعي المتابعة والوقاية، مضيفًا أن الرجال يكونون أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين مقارنة بالنساء، موضحًا أن هرمونات الأنوثة قد توفر قدرًا من الحماية للشرايين، إلا أن هذا الفارق يقل مع وصول المرأة إلى سن الخمسين.