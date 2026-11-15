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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد : شبورة كثيفة لحد الضباب غدا.. والمرتفع الجوي يفرض الاستقرار طوال الأسبوع

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 أكدت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا غدا الاثنين؛ مما يساعد على تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت غانم- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأحد/- إن الشبورة المائية قد تصل أحيانا لحد الضباب؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق إلى أقل من 1000 متر، موضحة أنها سوف تتكون خلال الفترة من الساعة الثانية أو الثالثة فجرا وتستمر حتى التاسعة أو العاشرة صباحا، ثم تبدأ في التلاشي تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس وتحسن الرؤية الأفقية.

وأفادت بأن البلاد تشهد استمرار الأجواء الخريفية المستقرة، حيث يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء مع ارتفاع درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية أو أعلى منها بنحو درجة، لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 26 و27 درجة مئوية بينما يكون الطقس حارا على محافظات الصعيد وتسجل العظمى في الأقصر وأسوان ما بين 31 و32 درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة سوف تنخفض خلال ساعات الليل لتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 16 و17 درجة مئوية ونحو 15 درجة بالمدن الجديدة، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن طقس الغد سوف يشهد نشاطا نسبيا للرياح، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، خلال فترات المساء والليل على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر؛ مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار.. قالت غانم: إنها سوف تتراوح ما بين ضعيفة وخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط خاصة الساحل الشمالي الغربي، فضلا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، دون تأثير على استقرار الأحوال الجوية.

وتوقعت استمرار تكون الشبورة المائية على مدار الأسبوع الجاري بسبب تأثيرات المرتفع الجوي ووجود بعض الكتل الهوائية الصحراوية.. قائلة: "إن الشبورة المائية تعد من أخطر الظواهر الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة من العام مما يستلزم متابعة النشرات الجوية باستمرار".

ولفتت غانم إلى أن درجات الحرارة سوف تظل حول معدلاتها الطبيعية أو أعلى قليلا على مدار الأسبوع، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 25 و27 درجة مئوية، وهو ما يجعل الأجواء تميل إلى الدفء، وقد تشهد بعض الأيام إحساسا بالحرارة خلال فترات النهار.

وشددت على ضرورة توخي قائدي المركبات والمسافرين الحذر خلال ساعات الصباح الباكر والقيادة بهدوء تام، وتشغيل كشافات الشبورة المائية بالسيارات، والالتزام بالعلامات المرورية وترك مسافات آمنة بين المركبات مع التوقف بجانب الطريق في حالة انعدام الرؤية الأفقية، وعدم استكمال السير إلا بعد تحسنها فيما نصحت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لمواجهة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية طبقات الجو العليا شبورة مائية كثيفة الطرق الزراعية

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