ترقب نتائج إنفيديا يضغط على الأسهم الآسيوية وسط اختبار جديد لقطاع التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الآسيوية في بداية تعاملات الأسبوع بعد أسبوع شديد التقلب اختتم بخروج مفاجئ لجنسن هوانج من منصبه رئيسًا تنفيذيًا لشركة إنفيديا، بينما تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى نتائج الشركة وطرح شركة أنثروبيك للاكتتاب العام، في اختبار جديد لمدى قدرة موجة الصعود التي يقودها الذكاء الاصطناعي على الاستمرار.

ويتزامن ذلك مع ترقب الأسواق لاجتماعات مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى أبيك في شنتشن، لمناقشة خفض الأسلحة النووية والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

كما يترقب المستثمرون أي إشارات من مسؤولي السياسة النقدية بشأن مدى تقبلهم لفكرة رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهر المقبل.

وتصدر محضر اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر أكتوبر يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب سلسلة من التصريحات لمسؤولي البنك المركزي خلال الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.4%، في حين ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2%.

وتراجع مؤشر مورجان ستانلي الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 1.9%، متأثرًا بهبوط الأسهم التايوانية بنسبة 4.7% والكورية الجنوبية بنسبة 3%.

كما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.7% بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع خلال الربع الماضي.

وتراجعت أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، التي تعد المنتج الرئيسي للرقائق المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى إنفيديا، بنسبة 4%.

وفي الصين، انخفضت الأسهم القيادية بنسبة 0.6% بعد بيانات أظهرت فقدان النشاط الاقتصادي بعض الزخم خلال أكتوبر، بينما خالف مؤشر هانج سينج في هونج كونج الاتجاه العام وارتفع بنسبة 0.8%.

وتعرضت إنفيديا، التي أصبحت رمزًا لموجة الصعود التي شهدتها الأسهم الأمريكية على مدار 4 سنوات، لضغوط حادة، إذ تراجعت قيمتها السوقية إلى 3.9 تريليون دولار بحلول الجمعة، مقارنة بنحو 5.8 تريليون دولار في أوائل أكتوبر، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، مع اندفاع المستثمرين إلى التخارج عقب رحيل هوانج.

وتتوقع الأسواق أن تعلن إنفيديا غدا الثلاثاء نموًا في الأرباح بنسبة 90%، على إيرادات تبلغ 109 مليارات دولار خلال الربع المالي الثالث، بينما يتركز اهتمام المستثمرين على ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستتمسك بتوقعات الشركة المتفائلة للعام المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ تداول أسهم أنثروبيك، الشركة المطورة لروبوت المحادثة كلود، بعد يومين من إعلان نتائج إنفيديا، ما سيجعل الطرح العام للشركة مؤشرًا مباشرًا على مدى استمرار شهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي.

ووفق أشخاص مطلعين على الأمر، اجتذب الاكتتاب اهتمامًا من المستثمرين المؤسساتيين يفوق ذلك الذي حظي به طرح شركة سبيس إكس.

وفي أسواق العملات والسندات، تلقى الدولار دعمًا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر بوتيرة أقل قليلًا من توقعات الأسواق، لكن البيانات أظهرت في الوقت نفسه اتساع نطاق الضغوط التضخمية.

وبالاقتران مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع، يتوقع المحللون الآن ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3% في أكتوبر، للشهر الثالث على التوالي بهذه الوتيرة، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل أصبح شبه محسوم، بينما تراجعت احتمالات رفعها بمقدار 50 نقطة أساس إلى 6%، مقابل 12% في اليوم السابق.

كما تسعّر الأسواق تشديدًا إجماليًا قدره 90 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل 2025، مدفوعة بتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة.

واستقر عائد السندات لأجل عامين عند 4.8652% بعد ارتفاعه 35 نقطة أساس الأسبوع الماضي، بينما استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 5.1433%، بعدما قفز 29 نقطة أساس وتجاوز مجددًا مستوى 5% الذي يمثل حاجزًا نفسيًا مهمًا في الأسواق.

واستفاد الدولار من ارتفاع العوائد، إذ ارتفع بنسبة 1.1% الأسبوع الماضي أمام العملات الرئيسية، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أبريل 2025، بينما استقر مؤشر الدولار يوم الاثنين عند 103.42.

وفي أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط مجددًا مع استمرار التوقعات بوجود فائض في المعروض خلال الفترة المقبلة، بعدما سجلت انخفاضًا على مدار الأسبوعين الماضيين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% إلى 95.14 دولار للبرميل، بعد تراجعها 2.5% الأسبوع الماضي، كما انخفض الذهب، الذي لا يدر عائدًا، بنسبة 0.2% إلى 3,872 دولارًا للأوقية، بعدما تراجع 4.6% خلال الأسبوع الماضي.