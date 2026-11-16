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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النحاس يهبط إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر تحت ضغط تراجع أسهم التكنولوجيا وتباطؤ الصين

النحاس يهبط إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر تحت ضغط تراجع أسهم التكنولوجيا وتباطؤ الصين
النحاس يهبط إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر تحت ضغط تراجع أسهم التكنولوجيا وتباطؤ الصين
أ ش أ

 تراجعت أسعار النحاس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر خلال تعاملات اليوم الاثنين، مواصلة خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، وسط موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا وصدور بيانات اقتصادية صينية أضعف من المتوقع، ما عزز المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي على المعادن الصناعية وأضعف شهية المستثمرين للمخاطرة.

وانخفضت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة وصلت إلى 1.4%، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 8 يوليو الماضي، في امتداد لموجة خسائر استمرت خمسة أسابيع متتالية، فيما تراجع سعر النحاس الفوري بنسبة 1.2% إلى 13 ألفًا و240 دولارًا للطن.

وتعرضت معنويات المستثمرين لضغوط إضافية جراء الاضطرابات التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي في أعقاب الأزمة التي واجهتها شركة "إنفيديا"، فضلًا عن تنامي التوقعات بشأن مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، عقب تصريحات متشددة لمسؤوليه، وهو ما يزيد الضغوط على المعدن المستخدم على نطاق واسع في البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات.

وامتدت موجة التراجع إلى أسواق الأسهم الآسيوية، إذ انخفضت المؤشرات الرئيسية في كوريا الجنوبية وتايوان، التي تتركز فيها شركات التكنولوجيا، بأكثر من 2.5% لكل منهما خلال تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركة "إنفيديا" والإدراج المرتقب لشركة "أنثروبيك"، في اختبار لمدى استمرار الإقبال على الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما انضم النحاس إلى موجة تراجع أوسع شملت المعادن الصناعية، عقب صدور بيانات اقتصادية صينية أظهرت تباطؤ النمو في مختلف القطاعات خلال أكتوبر الماضي، إذ جاءت معدلات الاستهلاك والإنتاج الصناعي دون التوقعات، فيما تراجعت الاستثمارات على نحو غير متوقع، ما يشير إلى أن تدابير التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها بكين لم تنعكس بعد على أداء أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وفي سياق متصل، يراقب المتعاملون موجة الارتفاع الحاد في أسعار القصدير ببورصة لندن للمعادن، مدفوعة بتراجع المخزونات وتشديد المعروض الفوري، لا سيما أن المعدن يُستخدم بصورة رئيسية في لحام المكونات الإلكترونية.

وساهم انخفاض المخزونات المسجلة في البورصات أيضًا في اتساع الفجوة بين أسعار التسليم الفوري والعقود الآجلة للنحاس والألومنيوم خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع الأسعار الفورية مقارنة بالعقود الآجلة، في مؤشر على شح المعروض من المعدنين على المدى القريب.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، انخفض الألومنيوم بنسبة 0.7% إلى 2989.50 دولار للطن، فيما تراجعت أسعار القصدير بنسبة 1.7% إلى 45 ألفًا و915 دولارًا للطن.

تراجعت أسعار النحاس أسهم شركات التكنولوجيا بيانات اقتصادية صينية بورصة لندن للمعادن

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